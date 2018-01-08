نادال يواصل التربع على صدارة لاعبي التنس

لا زال الإسباني رفائيل نادال في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، بعد صدور أول قائمة للعام 2018، اليوم الإثنين.

وتفوق نادال على السويسري روجر فيدرير، الذي احتل المركز الثاني، تلاه البلغاري غريغور ديميتروف في المركز الثالث.

وحلّ الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع، ثم النمساوي دومينيك تيم في المركز الخامس، تلاه الكرواتي مارين شيليتش في المركز السادس.

واحتل البلجيكي ديفيد جوفين المركز السابع، ثم الأمريكي جاك سوك في المركز الثامن.

وجاء السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز التاسع، ثم الإسباني بابلو كارينيو في المركز العاشر

وواصلت الرومانية سيمونا هاليب تصدرها للتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد إعلان أول قائمة للعام 2018.

وظلت هاليب في المركز الأول، متقدمة على الدنماركية كارولين فوزنياكي، التي احتلت المركز الثاني.

وجاءت الإسبانية غاربين موغوروزا في المركز الثالث، تلتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز الرابع.

وحلّت الأمريكية فينوس وليامز في المركز الخامس، تلتها التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس.

واحتلت إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا المركز السابع، تلتها الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الثامن.

وجاءت البريطانية جوهانا كونتا في المركز التاسع، ثم الأمريكية كوكو فاندفيغ في المركز العاشر.