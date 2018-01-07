رقم قياسي تاريخي لخوسيه كاليخون في الدوري الإيطالي

أصبح لاعب الوسط الإسباني خوسيه كاليخون، أفضل هداف إسباني في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد أن سجل هدف فريقه الثاني على فيرونا، أمس السبت، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وتغلب نابولي 2/0 على فيرونا، بهدفين من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وخوسيه كاليخون، في الدقيقتين 65 و78 على الترتيب؛ ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة عن مطارده يوفنتوس حامل اللقب.

ورفع كاليخون الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 53 هدفًا، ليتفوق على لويس سواريز، الذي لعب لفريقي إنتر ميلان وسامبدوريا، في الفترة بين 1961 و1973.

وانضم كاليخون إلى نابولي صيف العام 2013، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، شارك كاليخون في 237 مباراة مع نابولي، في جميع البطولات، سجل خلالها 70 هدفًا، وصنع 52.