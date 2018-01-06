رباعية لإيموبيلي في فوز ساحق للاتسيو.. ونابولي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

أحرز تشيرو إيموبيلي أربعة أهداف في فوز لاتسيو 5-2 على سبال، اليوم السبت، فيما تغلب نابولي 2-صفر بسهولة على فيرونا ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وبدأ المدرب والتر ماتساري مسيرته مع تورينو بالفوز 3-صفر على بولونيا الذي أهدر ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 1-صفر وفاز ميلانو بصعوبة 1-صفر على كروتوني بعد خطأ من حارس المرمى.

وحقق بنيفنتو، الذي فشل في الفوز في أول 18 مباراة في الدوري، انتصاره الثاني على التوالي بتغلبه 3-2 على سامبدوريا.

ويملك نابولي، الذي يسعى لوضع حد لسيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر 6 مواسم، 51 نقطة من 20 مباراة في الصدارة متقدمًا بخمس نقاط على يوفنتوس الذي يحل ضيفًا على كالياري في وقت لاحق اليوم السبت.

واحتاج فريق ماوريتسيو ساري إلى 65 دقيقة ليكسر صمود فيرونا إذ هز كاليدو كوليبالي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية وأضاف خوسيه كايخون الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من لورينتسو إنسيني.

ورفع إيموبيلي رصيده إلى 20 هدفًا في الدوري بعد رباعيته في مرمى سبال إذ سجل ثلاثة أهداف بين الدقيقتين 19 و41 واختتم أهدافه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وافتتح لويس ألبرتو التسجيل لفريق العاصمة بعد خمس دقائق من البداية إذ تخطى الدفاع ليهز الشباك بعد عمل فردي رائع لكن ميركو أنتينوتشي أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق.

وسجل أنتينوتشي هدف سبال الآخر في الدقيقة 31.

ومنح لورينتسو سيلفستري التقدم لتورينو في الدقيقة 38 إذ قاد ماتساري الفريق من الملعب بعد 48 ساعة من تعيينه بدلا من سينيشا ميهايلوفيتش المُقال، قبل بداية مثيرة للجدل للشوط الثاني.

وسقط سيموني فيردي لاعب بولونيا داخل منطقة الجزاء وحصل على إنذار لإدعاء السقوط لكن الحكم غير قراره واحتسب ركلة جزاء بعد استشارة حكم الفيديو.

لكن ركلة الجزاء التي نفذها إيريك بولغار تصدى لها سلفاتوري سيريجو ثم أضاف تورينو هدفين عبر مباي نيانج واياغو فالك.

وتمت الاستعانة بحكم الفيديو أيضًا في ميلانو الذي ألغي له هدف بسبب مخالفة ارتكبها فرانك كيسي.

لكن ميلانو كان متقدمًا بالفعل بعدما فشل أليكس كورداز حارس كروتوني في إبعاد الكرة بقبضته لتصل إلى ليوناردو بونوتشي الذي تابعها في الشباك.

وسدد ماسيمو كودا في إطار المرمى مرتين قبل أن يحرز هدفين لبنيفنتو في مرمى سامبدوريا.

وتقدم جيانلوكا كابراري للفريق الزائر في الشوط الأول قبل أن يدرك كودا التعادل في الدقيقة 59 ثم سجل من ركلة حرة قبل ست دقائق على النهاية.

وأحرز إنريكو برينيولا الهدف الثالث لبنيفنتو قبل أن يقلص دافيد كوفناتسكي الفارق لصالح سامبدوريا.