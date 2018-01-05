روما يستبعد ناينغولان بعد نشر فيديو التدخين والخمر ليلة رأس السنة (شاهد)

اسُتبعد راديا ناينغولان لاعب وسط روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من تشكيلة فريقه عقب نشره فيديو وهو يدخن ويحتسي الخمر خلال حفل بمناسبة العام الجديد.

وأعلن أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما هذا القرار خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة دون أن يسأله الصحفيون عن ذلك.

واعتذر الدولي البلجيكي، الذي سيغيب عن مباراة أتلانتا على ملعب روما غدا السبت، عقب نشره هذا الفيديو الذي ظهر خلاله يدخن ويحتسي الخمر وفي الخلفية أصوات موسيقى صاخبة وألعاب نارية.

وقال دي فرانشيسكو “وفقا لقواعد الانضباط في النادي والتي أساندها بقوة وقبل بها اللاعب نفسه اسُتبعد راديا ناينغولان من تشكيلة مباراة الغد أمام أتلانتا، هذه سياسة تطبق على الجميع ويجب على أي شخص من النادي أو يمثله أن يعرف أن النادي لن يتهاون مع هذه الأخطاء… أعلن مجددا أن راديا لن يلعب غدا”.

ويحتل روما المركز الرابع في ترتيب الدوري متأخرا بتسع نقاط عن نابولي المتصدر لكنه تعثر مؤخرا حيث انتصر مرة واحدة في اخر أربع مباريات.

وأضاف دي فرانشيسكو أن مباراة أتلانتا تحظى بأهمية أكبر من واقعة ناينغولان.

وتابع “لو نشر شخص اخر الفيديو لكان الأمر مختلفا لكن أن يفعل ذلك بنفسه جعل الأمر أكثر سوءا. راديا يعرف جيدا ما فعله وتحمل المسؤولية”.