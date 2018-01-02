ناينغولان يعتذر لروما عقب “هفواته” ليلة رأس السنة (فيديو)

اعتذر لاعب وسط روما رادجا نينغولان للنادي وللجماهير عقب ظهوره في فيديو مصور وهو يدخن السجائر ويشرب الخمر ليلة رأس السنة.

وبث الدولي البلجيكي فيديو على حسابه في انستغرام ليلة رأس السنة وهو يدخن السجاير ويشرب الخمر في إطار احتفاله بالعام الجديد.

ومن المتوقع أن يقرر النادي المنافس في الدوري الإيطالي غرامة مالية على اللاعب رغم اعتذاره الذي قال فيه عبر انستغرام أيضًا “آسف لما حدث مني الليلة الماضية. كنت احتفل وأمرح مع أصدقائي برأس السنة، لكن يبدو أني تجاوزت بعض الشيء”.

وأضاف “رأيت أنها ليلة خاصة يجب الاحتفال بها قليلًا لكني بالطبع لم أكن أريد أن أصبح نموذجًا سلبيًا للجماهير ولذلك أعتذر عما بدر مني من كلمات وسلوك خلال هذه الليلة”.