مدرب إنتر ميلان: لا أريد سماع أي كلمة عن التعاقد مع لاعبين جدد

لا يرغب لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان في سماع أي كلمة عن التعاقد مع لاعبين جدد قائلًا إن ناديه لا يتحمّل الإنفاق بسخاء في سوق الانتقالات هذا الشهر داعيًا اللاعبين لتغيير حظوظهم بأنفسهم.

ولم يخسر إنتر في أول 16 مباراة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم، وتصدّر الترتيب في بداية ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنه وجد نفسه بعد عدة عروض مخيّبة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر.

ويراقب الاتحاد الأوروبي للعبة عن كثب عملية الإنفاق في إنتر ميلان، بعدما أخفق النادي في تلبية معايير اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد القاري، ولذلك لا يتوقّع أن ينزل النادي بثقله في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال سباليتي للصحفيين قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري غدًا الجمعة إن “مواصلة الإصرار على أننا يجب أن ننفق الكثير من الأموال في فترة الانتقالات هذا الشهر، بعد أن وضع النادي بالفعل حدودًا قصوى لهذا الأمر سيضرّ بنا”.

وتابع بقوله: “كما يقلّل هذا الكلام من فرص تطوير ما لدينا”.

وأضاف قائلًا: “لا يمكن للاعب واحد أن يأتي ويغيّر حظوظ الفريق، لو قلنا كلامًا غير ذلك فإننا نبعث برسالة خاطئة للاعبين”.

وحذّر سباليتي من أن تشتت فترة الانتقالات الحالية النادي.

وقال إن “الكل يعرف أننا لا نستطيع الإنفاق بسخاء في سوق الانتقالات، يمكننا الأداء بشكل أفضل بالاستفادة القصوى من المجموعة الحالية من اللاعبين، بهذا يمكننا عبور الفترات الصعبة”

وتابع أنه “يتعين على المجموعة الحالية من اللاعبين أن تثق تمامًا بأنني أؤمن بقدراتها لكن يجب عليهم الالتزام، وأن يكونوا على قدر مسؤولية ارتداء قميص إنترناسيونالي”.