سباليتي يردّ على أنباء رحيل إيكاردي من إنتر ميلان إلى ريال مدريد

رد الإيطالي لوشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان على الشائعات التي تحدثت عن رحيل نجم الفريق وهدافه العميد الأرجنتيني ماورو إيكاردي لريال مدريد الموسم المقبل

وقال المدرب الإيطالي: ” أراه عاشقًا بشكل كلي لإنتر ميلان، أتحدث معه كل يوم وأحس ذلك، وأنا متيقن أنه سيبقى في إنتر مدى الحياة.”

وكان نجم ميلان السابق دانييل ماسارو المحلل الرياضي قد أكد سابقًا أن الهداف الأرجنتيني سيكون بديل الفرنسي كريم بنزيمة في ريال مدريد صيف 2018 .

وتشير التوقعات لدخول ريال مدريد سوق الانتقالات صيف 2018 بقوة لجلب لاعبين من الصف الأول خاصة في الهجوم لتعويض الفرنسي كريم بنزيمة والتفكير في المستقبل بعد تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السن.