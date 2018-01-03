يوفنتوس يصعد للدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بفوز مثير على جاره اللدود تورينو (فيديو)

أكمل يوفنتوس عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-0 على جاره اللدود وضيفه تورينو في دور الثمانية للمسابقة اليوم الأربعاء.

افتتح دوغلاس كوستا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 15، فيما تكفل ماريو ماندزوكيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وضرب يوفنتوس موعدًا في الدور قبل النهائي مع أتالانتا، الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2-1 على مضيفه نابولي أمس الثلاثاء.

كان فريقا لاتسيو وميلان قد صعدا أيضًا للمربع الذهبي بالبطولة، عقب فوزهما على فيورنتينا وإنتر على الترتيب.