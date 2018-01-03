يوفنتوس يصعد للدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بفوز مثير على جاره اللدود تورينو (فيديو)

أكمل يوفنتوس عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-0 على جاره اللدود وضيفه تورينو في دور الثمانية للمسابقة اليوم الأربعاء.
افتتح دوغلاس كوستا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 15، فيما تكفل ماريو ماندزوكيتش بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67.
#دوغلاس_كوستا يضع #يوفنتوس بالمقدمة بهدف رائع بالدقيقة 16#يوفنتوس_تورينو#كأس_إيطاليا#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/EhNiNxaATH
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ يناير، ٢٠١٨
#ماندزوكيتش يسجل الهدف الثاني لصالح #يوفنتوس بالدقيقة 67 رغم اعتراض فريق #تورينو على خطأ قبل الهدف. الحكم يستعين بتقنية الفيديو ويؤكد الهدف..
شاهد اللقطة..#يوفنتوس_تورينو#كأس_إيطاليا#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/UuZEXIgQFj
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ يناير، ٢٠١٨
وضرب يوفنتوس موعدًا في الدور قبل النهائي مع أتالانتا، الذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2-1 على مضيفه نابولي أمس الثلاثاء.
كان فريقا لاتسيو وميلان قد صعدا أيضًا للمربع الذهبي بالبطولة، عقب فوزهما على فيورنتينا وإنتر على الترتيب.
هكذا يحتفل فريق #يوفنتوس كعادته بعد الفوز على #تورينو أو غيره..
الفريق الإيطالي الكبير يكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي ليلاقي #أتالانتا فيما سيكون #لاتسيو طرفا في القمة أمام #ميلان#يوفنتوس_تورينو#كأس_إيطاليا#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/0ANO2Eo6NK
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ يناير، ٢٠١٨