بوفون يختار خليفته في يوفنتوس وإيطاليا

حث جيانلويجي بوفون، أسطورة إيطاليا ويوفنتوس، زميله دوناروما على ترك ميلان والانتقال إلى يوفنتوس؛ ليكون خليفته بعد اعتزاله الوشيك.

وسيحل دوناروما محل بوفون في مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا بعد اعتزال الأسطورة الإيطالية، في أعقاب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال بوفون ردًا على سؤال من صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية بشأن دوناروما: “حسنًا، يجب أن ينتقل إلى يوفنتوس لكن لا يمكنني القول لجيجي ما يجب أن يفعله، لأني لا أعرف مدى العلاقة العاطفية التي تربطه بجماهير ميلان. لكن يجب أن أبلغه ببعض الأشياء المتعلقة بالمنتخب”.

وتشير تقارير قوية إلى أن بوفون سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، لكنه يرى أن الفوز بلقب أوروبي قد يطيل في عمر مسيرته المظفرة.

وأضاف: “على مدى السنوات الخمس الماضية، خلال مرحلة ما من الموسم يأتيني هاجس بشأن استمراري في اللعب أو الاعتزال. وهذا ما أفعله في هذه المرة. ما يمكن أن يدفعني للاستمرار هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمشاركة في كأس العالم للأندية”.

ورغم كونه أفضل حارس مرمى في العالم العام الماضي، إلا أن 2017 حمل لحظتين سيئتين لبوفون، أولهما حينما سكنت شباكه أربعة أهداف أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، والثانية حينما ودع حلم التأهل لكأس العالم بالدموع أمام السويد.