برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس مطالبة بتشبيب لاعبيها في 2018

نشرت صحيفة “ماركا” دراسة لمعدل أعمار ريال مدريد وبرشلونة في العام 2018 وقارنتها بمعدل أعمار فرق كبرى في أوروبا، هي: يوفنتوس، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن 7 لاعبين في برشلونة، و6 من ريال مدريد في التشكيل الأساس ستكون أعمارهم تتجاوز الـ 30 عامًا في 2018، مما يجعل الفريق يعيش أزمة معدل مرتفع قد يؤثر على مستواه.

وسيتجاوز رونالدو 33 عامًا، وميسي 31 عامًا في 2018، لكن الصحيفة أكدت قدرتهما على البقاء في القمة، والتنافس مع النجوم، ولن يؤثر على ذلك تجاوزهما سن الـ 30 عامًا.

وبحسب الصحيفة سيضم التشكيل الأساس لبرشلونة 7 لاعبين يتجاوزون الـ 30 عامًا، وهم: جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتش وإيفان راكيتش، وآندريس إنييستا، وباولينيو، ولويس سواريز، وليونيل ميسي، مقابل 6 لريال مدريد، هم: كيلور نافاس، وسيرجيو راموس، وكريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيمة، ومارسيلو.

وسيبلغ معدل الأعمار في برشلونة 29،4 عام، ومعدل الأعمار في ريال مدريد 29،2 عام.

وبالمقارنة مع كبار أوروبا، فإن يوفنتوس يبلغ معدل أعمار لاعبيه 33 عامًا، وبايرن ميونخ 27،1 عام، فيما يحتاج الإسباني بيب غوارديولا للتخلص من بعض المخضرمين، لكون المعدل يصل إلى 27،6 عام.

ويبقى باريس سان جيرمان الفرنسي الأقل، بمعدل يبلغ 26،5 عام، ويحتاج للتخلص من لاعبين،هما البرازيليان: تياغو سيلفا (34 عامًا) وداني ألفيس (35 عامًا)، ليكون المعدل أقل بكثير من الحالي، لأنه يضم لاعبين أكبرهم لن يتجاوز 26،5 عام.