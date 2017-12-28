مانشستر يونايتد يقدّم عرضًا أوليًا لضم باولو ديبالا ويوفنتوس يسخر

ذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد قدّم عرضًا أوليًا لضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ولكن العرض قُوبل بالرفض.

وبحسب الصحيفة فإن العرض كان مثار سخرية فريق يوفنتوس لأنه لم يتجاوز 67 مليون يورو وهو مبلغ قليل دفع أكثر منه مقابل مدافع فقط.

وبحسب الصحافة الإيطالية فإن يوفنتوس أخبر مانشستر يونايتد بالمبلغ المطلوب للتخلي عن باولو ديبالا الصيف المقبل، والبالغ 158 مليون يورو على الأقل.

ويزيد المبلغ في حال كان هناك منافسون على ضم النجم البالغ من العمر 24 عامًا لأكثر من 225 مليون يورو، خاصة أن مانشستر يونايتد ليس الوحيد المهتم باللاعب، حيث ينافسه ريال مدريد، كما يبدو أن برشلونة يراقب اللاعب.