مورينيو يضع ديبالا على رأس أولويات مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الموسم المقبل.

وتشرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، تقريرًا قالت فيه، إن ديبالا قد ينتقل لصفوف مانشستر يونايتد، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 80 مليون يورو)؛ لتعزيز خط الهجوم للفريق.

ويبحث مورينيو عن مهاجم ينافس بجانب الإسباني خوان ماتا، في ضوء غياب الثقة في الأرميني هنريك مخيتاريان.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية، إلى أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد المهتم بضم ديبالا، فهناك أندية أوروبية أخرى، على رأسها: برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وكان ديبالا قد وصل لنادي “السيدة العجوز”، في صيف 2015، مقابل أكثر من 30 مليون يورو، وخلال هذين الموسمين، سجل اللاعب الدولي 57 هدفًا، وصنع 22 هدفًا، في 119 مباراة.