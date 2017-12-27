روبرتو مانشيني مدربًا لميلان عقب أول تعثر لغاتوسو

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لإنتر ميلان اقترب من تدريب غريمه التقليدي ميلان خلفًا لغينارو غاتوسو المدرب الحالي.

وتولى غاتوسو لاعب خط الوسط الشهير تدريب ميلان أواخر الشهر الماضي وهي أول مرة يدرب فيها فريقًا في الدرجة الأولى ليخلف فينشنزو مونتيلا الذي أقيل بسبب البداية غير الموفقة للفريق هذا الموسم.

ولم يفز غاتوسو سوى في مباراة واحدة بالدوري بهدفين مقابل هدف أمام بولونيا خلال أربع مباريات تولى خلالها مسؤولية الفريق لكن من المتوقع أن يبقى غاتوسو حتى نهاية الموسم.

وخلال مسيرته التدريبية تولى غاتوسو تدريب نادي سيون السويسري الذي أقيل منه بعد ثلاث مباريات فقط. كما درب باليرمو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ولم يستمر هناك أكثر من ست مباريات قبل أن يرحل إلى أوفي كريت اليوناني مدة ستة أشهر.

وعاد غاتوسو (39 عامًا) بعدها إلى إيطاليا وأمضى عامين في تدريب بيزا وصعد به في الموسم الأول لدوري الدرجة الثانية قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرى بسبب مشاكل مالية.

لكن صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” واسعة الانتشار ذكرت أن غاتوسو الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا قد يرحل سريعًا في حال الخسارة أمام إنتر ميلان في دور الثمانية بالكأس.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن مسؤولي النادي يفكرون في استبدال غاتوسو بمانشيني المدير الفني الحالي لزينيت سان بطرسبرغ الذي يتردد عن عدم رضاه عن الحياة في روسيا.

وقد يكون العائق الوحيد على تولي المدير الفني السابق لمانشستر سيتي تدريب ميلان هو التعويض الذي سيدفعه النادي الإيطالي لنظيره الروسي من أجل التخلي عن مدربه المرتبط بعقد مع زينيت يستمر حتى 2022.

وسيجد بطل أوروبا سبع مرات صعوبة أخرى في التعاقد مع مانشيني وهي دفع راتبه الضخم في زينيت والذي يصل إلى 130 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.