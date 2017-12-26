غاتوسو: قمة إنتر وميلان مثل نهائي كأس العالم

يرى غينارو غاتوسو المدير الفني لميلان أن مواجهة إنتر ميلان في دور الثمانية لكأس إيطاليا تشبه “”نهائي كأس العالم”.

والفائز من قطبي مدينة ميلانو في مباراة الأربعاء سيلتقي مع الفائز من مباراة لاتسيو وفيورنتينا في قبل نهائي البطولة.

ورغم تراجع نتائج ميلان وابتعاده عن المراكز المؤهلة إلى بطولتي أوروبا الموسم المقبل خاصة عقب الخسارة بهدفين نظيفين أمام أتلانتا في الدوري إلا أن غاتوسو يرى أن مسابقة الكأس أفضل وسيلة للتأهل لأوروبا.

وقال المدير الفني الجديد للفريق “هذه المباراة بمثابة نهائي كأس العالم ولا أحد يتوقع نتيجتها لأنها دائمًا ما تكون صعبة باعتبارها ديربي ميلانو. نتيجة هذا الديربي قد تغير موسمنا من حيث النتائج. يجب علينا التسجيل وهز الشباك”.

وتراجع إنتر للمركز الثالث في الدوري بعدما كان في الصدارة قبل بضعة أسابيع حيث خسر أمام أودينيزي وساسولو على التوالي.

وعن كيفية مواجهة إنتر ميلان قال غاتوسو المتوج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006 “مفاتيح لعب المنافس تتمثل في إيفان بيريسيتش وأنطونيو كاندريفا، الجناحين اللذين يجب علينا منع الهجوم من ناحيتهما. وبالطبع ماورو إيكاردي لا يحتاج لإثبات خطورته رغم أننا لا نتبع أسلوب رقابة رجل لرجل”.

وأضاف “نواصل العمل في الطريق الصحيح من أجل الفوز باللقاء. الفريقان يعانيان حاليًا ويجب تقديم مباراة جيدة لإرضاء الجماهير ومنحهم شعورًا إيجابيًا حيث أننا نريد سداد الدين للجماهير. الديربي دائمًا مختلف عن أي مباراة أخرى. فالكرة الجميلة لا معنى لها في مثل هذه المباريات نحن نحتاج للروح والعزم والتعطش للانتصار والشعور بالانتماء إلى النادي. يجب علينا جميعًا إعطاء أقصى ما لدينا وإلا فإننا لن يفوز”.