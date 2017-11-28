جينارو غاتوسو: أعد بتقديم ما هو أكثر من مجرد القوة والحماس لميلان

وعد جينارو غاتوسو المدرب الجديد لميلان الإيطالي، أن يقدم ما هو أكثر من مجرد الحماس والقوة والمثابرة وهي الصفات التي ميزته عندما كان لاعبًا.

وتولى لاعب خط الوسط الشهير تدريب ميلان أمس الإثنين وهي أول مرة يدرب فيها فريقًا في الدرجة الأولى ليخلف فينشنزو مونتيلا الذي أقيل بسبب البداية غير الموفقة للفريق هذا الموسم.

وقال غاتوسو (39 عامًا) خلال حفل تقديمه رسميًا اليوم الثلاثاء كسادس مدرب لميلانو في أقل من أربع سنوات “لا مجال للحديث عن غاتوسو كلاعب.. لا يمكن أن نتحدث فقط عن الروح والمثابرة، القوة والحماس موجودان لكنني خضت دورات في مجال التدريب. لقد درست وسافرت. لم تمنح لي شهادة التدريب كهدية”.

وأضاف: “أعرف أنني لا أحظى بالقبول من الجميع لكنني أعرف تمامًا ما الذي أستطيع أن أقدمه لفريقي”.

وخلال مسيرته التدريبية تولى غاتوسو تدريب نادي سيون السويسري الذي أقيل منه بعد ثلاث مباريات فقط، كما درب باليرمو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ولم يستمر هناك أكثر من ست مباريات قبل أن يرحل إلى أوفي كريت اليوناني مدة ستة أشهر.

وعاد غاتوسو بعدها إلى إيطاليا وأمضى عامين في تدريب بيزا وصعد به في الموسم الأول لدوري الدرجة الثانية قبل أن يعاود الهبوط مرة أخرى بسبب مشاكل مالية.

ويحتل ميلان المركز السابع بعد بداية مخيبة لآمال مالكه الصيني الذي أنفق ما يزيد على 200 مليون يورو (238 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال غاتوسو “أنا مقتنع أننا نملك فريقًا ممتازًا يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين وآخرين من الشبان. إنها لحظة صعبة لكنني واثق أنهم سيؤدون ما عليهم بشكل جيد” مضيفًا أن لاعبيه عليهم أن يشعروا بالمرارة في حالة الهزيمة.

وأضاف “ميلان فريق كبير. هناك فارق بين النصر والهزيمة. إذا خسروا فعليهم أن يشعروا بالألم في أعماقهم ويبدو الملعب وكأنه يرتدي وشاح الحزن”.

كما دعا غاتوسو مشجعي الفريق إلى عدم توقع مهرجانات أهداف في سان سيرو.

وأوضح: “تجاربي السابقة تكشف لكم أن الفرق التي لعبت لها لا يدخل مرماها الكثير من الأهداف وكذلك لا تسجل أهدافًا غزيرة”.

ورفض غاتوسو أن يحدد أهدافًا للموسم الحالي قائلًا إنه يركز الآن فقط على مباراة الأحد المقبل أمام مضيفه بنيفنتو متذيل الترتيب الذي خسر جميع مبارياته وعددها 14 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وقال غاتوسو “علينا أن نتعامل مع المباراة وكأنها نهائي كأس العالم”.