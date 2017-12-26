2017.. عام اعتزال الأساطير

ربما حظي اعتزال العداء الجامايكي يوسين بولت، بقدر هائل من الاهتمام الإعلامي، خاصة مع الإخفاق الذي صاحب لحظة النهاية في مسيرة هذا العداء الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ولكن عام 2017 كان شاهدًا على اعتزال العديد من النجوم البارزين في مختلف الرياضات، والذين ترك بعضهم بصمة ربما لا تقل عن بصمات بولت في عالم سباقات العدو.

كرة القدم

الأرجنتيني مارتين ديميكيليس

بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 15 عامًا في الأندية الأوروبية، أعلن المدافع الأرجنتيني الدولي مارتين ديميكيليس اعتزاله اللعب نهائيًا وهو في السادسة والثلاثين من عمره.

وكان ديميكيليس بدأ مسيرته الاحترافية بأوروبا في 2003 عندما انتقل من ريفر بليت الأرجنتيني إلى بايرن ميونخ الألماني، وظل في الفريق البافاري حتى 2010 ثم انتقل إلى ملقة الإسباني ومنه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2013 قبل العودة في مطلع هذا العام إلى ملقة لينهي معه مسيرته الكروية.

وخلال مسيرته الاحترافية، توج اللاعب الأرجنتيني بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع بايرن، وبلقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة مع مانشستر سيتي. وخاض ديميكيليس مع منتخب الأرجنتين نسختين من بطولات كأس العالم.

الإنجليزي فرانك لامبارد

ودع أسطورة كرة القدم الإنجليزي المخضرم فرانك لامبارد، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي سابقًا، الملاعب في مطلع شباط/فبراير الماضي بعد مسيرة احترافية طويلة وحافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض اللاعب أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها نحو 30 هدفًا، كما قاد تشيلسي الذي قضى في صفوفه معظم مسيرته الاحترافية إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2012، ولقب الدوري الأوروبي في 2013، إضافة لثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس إنجلترا، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي. ولكنه اختتم مسيرته الكروية مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

الإسباني ألفارو أربيلوا

بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أعلن المدافع الإسباني الدولي المخضرم ألفارو أربيلوا /34 عامًا/ اعتزاله بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، والمنتخب الإسباني الذي فاز معه بلقب كأس العالم 2010 وبطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012) .

الإيطالي فرانشيسكو توتي

ودعت ملاعب كرة القدم الإيطالية في الـ 17 من تموز/يوليو الماضي واحدًا من أبرز نجومها عبر التاريخ، إذ أعلن النجم الأسطورة فرانشيسكو توتي اعتزاله بعد 25 موسمًا في صفوف روما الإيطالي.

وبدأ توتي مسيرته مع الفريق الأول لروما في 1993 عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ومنذ ذلك الحين، ظل اللاعب الأسطورة في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، وخاض مع الفريق ما يقرب من 800 مباراة سجل خلالها أكثر من 300 هدف.

كما خاض توتي /40 عامًا/ مع المنتخب الإيطالي (الآزوري) أكثر من 50 مباراة دولية، وساهم مع الفريق في الفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

الإيطالي أندريا بيرلو

لم يكن فرانشيسكو توتي هو النجم الإيطالي الوحيد الذي ودع الملاعب في 2017 وإنما لحق به النجم الشهير الآخر أندريا بيرلو /38 عامًا/ الذي لعب إلى جواره في بطولة كأس العالم 2006 وتوجا مع المنتخب الإيطالي (الآزوري) بلقب البطولة. وتوج بيرلو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس، ومرتين مع ميلان، لكنه أنهى مسيرته الاحترافية في صفوف نيويورك سيتي الأمريكي.

ألعاب القوى

يوسين بولت

ودع العداء الجامايكي يوسين بولت مضمار سباقات العدو بأسوأ شكل ممكن؛ عندما فشل في استكمال سباق 4 × 100 متر تتابع خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في آب/أغسطس الماضي.

وحرمت آلام الإصابة بولت، صاحب الرقم القياسي لكل من سباقي 100 متر (58ر9 ثانية) و200 متر (19ر19 ثانية)، من استكمال سباق التتابع؛ ليكون الوداع الحزين للمضمار الذي سبق وأن حقق عليه أكثر من ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها لندن في 2012 .

وكان بولت، المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 ذهبية في بطولات العالم، توج قبلها بأيام قليلة ببرونزية سباق 100 متر على المضمار نفسه، ضمن فعاليات البطولة نفسها، لتكون المرة الأولى في مسيرته الرياضية التي يخسر فيها ذهب هذا السباق.

الأمريكي أشتون إيتون

بعد أشهر قليلة من إنجازه في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016)، قرر الأمريكي أشتون إيتون نجم المسابقة العشارية الاعتزال وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

وأعلن إيتون في مطلع كانون الثاني/يناير 2017 اعتزاله بعدما أصبح ثالث رياضي في التاريخ ينجح في الدفاع عن لقبه بالمسابقة العشارية في دورات الألعاب الأولمبية، إذ فاز بذهبية المسابقة في أولمبياد لندن 012 ثم أولمبياد ريو 2016 . ولم يسبق لأي رياضي الفوز بلقب العشاري في دورتين متتاليتين بالألعاب الأولمبية سوى بوب ماتياس (1948 و1952) ودالي طومسون (1980 و1984) .

ويستحوذ إيتون -أيضًا- على الرقم القياسي العالمي للمسابقة (9045 نقطة) كما فاز بلقب المسابقة في بطولتي العالم 2013 و2015 .

الأمريكية كارميليتا جيتر

أسدلت العداءة الأمريكية كارميليتا جيتر /37 عامًا/ الستار على مسيرتها الرياضية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وخلال مسيرتها الرياضة، حققت جيتر العديد من الإنجازات وفازت بثلاث ميداليات في أولمبياد لندن 2012 (ذهبية 4 × 100 متر تتابع وفضية 100 متر وبرونزية 200 متر) كما توجت في بطولة العالم 2011 في دايجو بذهبيتي 100 متر و4 × 100 متر تتابع وفي بطولة العالم بأوساكا عام 2007 بذهبية 4 × 100 متر تتابع.

التنس

التشيكي راديك ستيبانيك

بعد أكثر من عقدين كاملين من احتراف التنس، أعلن التشيكي راديك ستيبانيك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعتزال اللعب. ورغم فوزه بالعديد من بطولات المحترفين، إضافة لفوزه بلقب كأس ديفيز مع المنتخب التشيكي مرتين، لم ينجح ستيبانيك في الفوز بأي من ألقاب بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى على مستوى الفردي، وإنما توج فيها بلقبين في منافسات الزوجي.

السويسرية مارتينا هينجز

أعلنت لاعبة التنس السويسرية المخضرمة مارتينا هينجز /37 عامًا/ المصنفة الأولى على العالم سابقًا اعتزالها النهائي، علمًا بأنها سبق وأن ابتعدت عن الملاعب من قبل، بسبب الإصابات وعادت إلى الملاعب.

فورمولا-1

البريطاني بيرني إكليستون : بعد أكثر من ثلاثة عقود أحكم فيها قبضته على عالم سباقات سيارات فورمولا-1 ، اضطر البريطاني بيرني إكليستون /86 عامًا/ رئيس الرابطة المنظمة (مالكة الحقوق التجارية) لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا-1 إلى التنحي عن منصبه طبقًا لرغبة مجموعة “ليبرتي ميديا” الإعلامية التي اشترت الحقوق التجارية للبطولة.

البرازيلي فيليبي ماسا: بمجرد انتهاء فعاليات الموسم الماضي لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 ، أعلن البرازيلي فيليبي ماسا /36 عامًا/ سائق فريق وليامز اعتزاله نهائيًا. وكان ماسا أعلن اعتزاله في نهاية 2016 ولكنه وافق على خوض فعاليات موسم 2017 طبقًا لرغبة فريقه. وعلى مدار مسيرته الرياضية الطويلة، فشل ماسا في التتويج بلقب البطولة، لكنه فاز بالمركز الثاني في البطولة بموسم 2008 عندما كان سائقًا في صفوف فيراري.

كرة السلة

الأمريكي بول بيرس

بعد خروجه مع فريقه لوس أنجليس كليبرز أمام يوتا جاز في الدور الأول لمرحلة الدور الفاصل ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أعلن نجم كرة السلة الأمريكي بول بيرس /39 عامًا/ اعتزاله اللعب.

وعلى مدار أكثر من عقدين كاملين، تنقل فيها بيرس بين أكثر من ناد، فاز اللاعب بلقب وحيد في بطولة الدوري الأمريكي وذلك في 2008 مع فريقه السابق بوسطن سلتيكس.

الملاكمة

الأوكراني فلاديمير كليتشكو

أنهى الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو /41 عامًا/ مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات إذ اعتزل اللعب في الثالث من آب/أغسطس الماضي.

وكان فلاديمير وشقيقه فيتالي فرضا سيطرتهما على عالم الملاكمة للوزن الثقيل، إذ احتفظ فلاديمير باللقب العالمي لهذا الوزن لسنوات طويلة، وحقق العديد من الأرقام البارزة في عدد النزالات التي انتهت لصالحه.