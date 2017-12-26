كأس الخليج.. فيديو فهد الأنصاري المسيء يتسبب في الإطاحة بطبيب منتخب الكويت

استبعد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، طبيب المنتخب الأول علي الشمالي بشكل نهائي، بعد ظهور نجمي الأزرق فهد الأنصاري وخالد القحطاني في فيديو مسيء في اثناء جلسة علاجية مع الطبيب.

وتسبب الفيديو في غضب واسع بالكويت، خاصة أنه سبق مباراة الأزرق مع سلطنة عمان التي خسرها أصحاب الأرض في خليجي 23 بهدف دون رد.

وودع الأزرق المنافسات بخسارتين متتاليتين.

واعتذر القحطاني والأنصاري عبر حسابيهما على تويتر، إذ أكدا أنهما لم يكونا على علم بتصويرهما.

وحمل الاتحاد الكويتي لكرة القدم مسؤولية تصوير الفيديو وتداوله للطبيب علي الشمالي.

وغرد الأنصاري والقحطاني بالتغريدة نفسها تعليقًا على تداول الفيديو الذي تحدثا فيه بألفاظ نابية :”أعتذر لكم جميعاً عن اللي شفتوه وسمعتوه في الفيديو المنتشر”.

“والموضوع كان من باب الغشمرة مع الجهاز الطبي داخل المعسكر حالنا كحال بقية الشباب، وما كنا متعمدين تصوير هذا المقطع أصلاً، فالتصوير تم دون علمنا وتفاجأنا بانتشاره”

“وتركيزنا الآن على مواجهة عُمان ونسأل الله التوفيق لمنتخبنا”.

ولم يشارك الأنصاري والقحطاني بمباراة الكويت وسلطنة عمان أمس بالجولة الثانية من مباريات خليجي 23.