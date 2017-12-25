مباراة السعودية والإمارات في خليجي 23 شهدت حضورًا نسائيًا (صورة)

تميزت مباريات خليجي 23 بالكويت منذ افتتاحها بحضور نسائي مميز، خاصة في مباراة الافتتاح التي جمعت السعودية بالكويت أصحاب الأرض، وانتهت بفوز الأخضر على الأزرق بهدفين لهدف واحد.

واستمر التواجد النسائي في المدرجات، لكن هذه المرة كان خلال مباراة السعودية والإمارات في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وتستعد ملاعب المملكة العربية السعودية لاستقبال العائلات منتصف يناير المقبل، للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

و‬تقاسمت السعودية والإمارات الصدارة في المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد التعادل دون أهداف، اليوم الإثنين، في الكويت ليقترب المنتخبان من الدور قبل النهائي.

ورفع كل منتخب رصيده إلى 4 نقاط بعدما فازت السعودية 2/1 على الكويت، وتغلبت الإمارات 1/0 على عُمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وجاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول، لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11.

وحققت سلطنة عُمان الفوز الأول لها في البطولة، ليتأكد خروج أصحاب الأرض الكويت مبكرًا.