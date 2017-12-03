إيكاردي يدخل تاريخ إنتر ميلان من أوسع أبوابه

أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفه السادس عشر في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع إنتر ميلان، ليدخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه، إذ بات عاشر هداف في تاريخ متصدر الدوري حاليًّا.

وقال إيكاردي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “لا توجد كلمات لوصف هذه اللحظة” بعد أن أصبح أحد أفضل عشرة هدافين لإنتر في تاريخه.

وأحرز إيكاردي هدفه رقم 94 مع النادي في فوز إنتر ميلان الكبير بخماسية نظيفة على كييفو يوم الأحد، ليقود فريقه إلى صدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، مستغلًا خسارة نابولي المتصدر السابق أمام يوفنتوس، حامل اللقب يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الهداف الأرجنتيني “إنها لحظة جميلة، تعكس العمل الجاد والتضحية على مدى هذه السنوات في إنتر اليوم، في الموسم الخامس في إنتر، دخلت تاريخ النادي باعتباري أحد أفضل عشرة هدافين في تاريخه على مر العصور. شكرًا لكم جميعًا على الدعم الذي أتلقاه كل يوم”.

وإيكاردي هو ثالث لاعب في تاريخ إنتر الذي يسجل 15 هدفًا في الموسم، على الأقل خلال أربعة مواسم متتالية، والاثنين الآخرين، هما جوسيب ميازا (1930-36) وستيفانو نيرس (1949-53).

ويملك حاليًّا 97 هدفًا في الدوري الإيطالي، سجلها مع سامبدوريا وإنتر ميلان، ويمكن أن يصبح سادس لاعب في تاريخ البطولة، الذي يكمل مئة هدف قبل أن يبلغ 25 عامًا.

والخمسة الباقون هم جوسيب ميزا، وسيلفيو بيولا، وجيامبييرو بونيبرتي، وفيليس بوريل، وخوسيه ألتافيني.