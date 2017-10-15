إيكاردي يحتفل بهاتريك “ميلان” على طريقة ميسي ورونالدو (فيديو)

قام النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي مهاج نادي إنتر ميلان الإيطالي بتقليد الأرجنيني ليونيل وميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في طريقة احتفالهما، عقب إحرازه لهاتريك في مرمى الغريم التقليدي ميلان.

وخلع إيكاردي قميص فريقه وقام برفعه إلى الجماهير، مقلدًا ميسي عقب إحراز لهدف في مرمى ريال مدريد بالدوري في الموسم الماضي، وكريستيانو رونالدو عندما رد بهدف في مباراة السوبر الإسباني بملعب كامب نو معقل البرسا.

كان إيكاردي قد أحرز 3 أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه إنتر ميلان لحسم لقاء (الديربي) مع جاره اللدود ميلان، بعدما تغلب عليه 3/2 في اللحظات الأخيرة اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.

وواصل إنتر ميلان انطلاقته الرائعة في المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف نابولي (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته حتى الآن.