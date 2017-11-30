يوفنتوس يصطدم بنابولي في قمة ترتيب الدوري الإيطالي

على الرغم من أن ناديي نابولي ويوفنتوس أكدا أن المواجهة التي ستجمع بينهما غدًا الجمعة في الجولة الخامسة عشر لن تحسم الصراع على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ إلا أن الجماهير تتوقع مباراة مشتعلة في ملعب سان باولو نظرًا للمنافسة التقليدية بين الفريقين.

ويدخل نابولي المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين ولم يتلقَّ أي هزيمة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإيطالي هذا الموسم بجانب إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي يبعد عن نابولي بفارق نقطتين.

ويحتل يوفنتوس، حامل اللقب، المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن نابولي، حيث خسر مباراتين في الـ14 مباراة.

ويبحث يوفنتوس عن التتويج باللقب السابع على التوالي للدوري، ولكنه بعيد عن مستواه المعتاد حيث تلقى 14 هدفَا مقابل 9 أهداف تلقاها نابولي، ويعيش الفريق فترة مزدحمة بالمباريات الهامة حيث يواجه روما يوم 23 ديسمبر.

وقال سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس:”لدنيا مباراتان في غاية الصعوبة بالدوري أمام نابولي وإنتر ميلان (ديسمبر المقبل)، وكلاهما يتقدم علينا في جدول الترتيب”.

وأضاف: “بالطبع، في دوري الأبطال لدينا مباراة في غاية الأهمية أمام أولمبياكوس (في أثينا يوم الثلاثاء المقبل) حيث يتعين علينا الفوز لضمان التأهل للدور التالي”.

وتابع: “إجمالًا، ديسمبر هو شهر مهم بالنسبة لنا. لن يحدد هذا الشهر موسمنا، ولكن علينا أن ننهيه في المسار الصحيح”.

وينتظر أن يغيب غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس عن الفريق بعدما خضع لعملية جراحية يوم الإثنين، ولكنه قد يرغب في اتخاذ بعض المخاطرة لتحدي فريقه القديم.

في الدفاع، سيعود جيورجيو كيليني من الإصابة ويتطلع للخروج من مباراة نابولي بشباك نظيفة.

وقال كيليني: “في 90% من المباريات، الفريق الذي يكون دفاعه أفضل هو من يفوز بالدوري. إنها إحصائيات ونحن نريد أن نعود الفريق الأقوى دفاعيًا. نريد أن نجد التوازن المفقود منذ بداية الموسم”.

ويغيب عن نابولي فقط الظهير الأيسر فوزي غلام بعدما أجرى عملية جراحية في ركبته مطلع الشهر الجاري.

ويعيش الفريق بداية رائعة للموسم الحالي حيث حصد الفريق 13 نقطة إضافية عمّا حققه الفريق في الموسم الماضي.

وقال بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي: “نعلم إنها مباراة كبيرة لجماهيرنا، ولكن بالنسبة لنا جميعًا مهمة. سنقدم كل شيء للفوز بالمباراة، ولكن أيًّا كانت النتيجة فإنها لن تحدد أي شيء لأن الطريق مازال طويلًا”.

وأضاف: “إذا قُدِّر لنا الفوز بالمباراة سيعطينا هذا دافعًا قويًا. نعلم أنه يجب أن نقدم أكثر من 100% من أدائنا لأننا نواجه فريقًا جيدًا للغاية. نريد أن نعطي شيئًا حتى تصيح الجماهير”.

وسيكون روما في اختبار سهل عندما يفتتح مباريات هذه الجولة بمواجهة فريق سبال الصاعد مؤخرًا للدوري، فيما يلتقي إنتر ميلان مع كييفو يوم الأحد.

ويلعب تورينو مع أتلانتا يوم السبت.

فيما يشهد يوم الأحد مواجهات قوية حيث يلعب بينفينتو مع ميلان وبولونيا مع كالياري وفيورنتينا مع ساسولو وسامبدوريا مع لاتسيو.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلعب كروتوني مع أودينيزي وفيرونا مع جنوة.