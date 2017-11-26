يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على كروتوني بثلاثية.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: د -ب-أ

استعاد فريق يوفنتوس توازنه بالدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على كروتوني 3 / صفر اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز نابولي على أودينيزي 1 / صفر وتعادل روما مع جنوه 1/1 وميلان مع تورينو سلبيا ولاتسيو مع فيورنتينا 1/1.

وسجل أهداف يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش وماتيا دي تشيليو والمهدي بن عطية في الدقائق 52 و60 و71 على الترتيب.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر، ونقطتين عن انتر ميلان الوصيف، فيما توقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

كان يوفنتوس خسر في مباراته الماضية أمام سامبدوريا 2 / 3.

وبات هذا الفوز هو الحادي عشر ليوفنتوس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة ، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لكروتوني هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية حافظ فريق نابولي على سجله خاليًا من الهزائم بالدوري، وتغلب على أودينيزي 1 / صفر.

ورفع نابولي رصيده إلى 38 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب التي فقدها أمس بعد فوز إنتر ميلان على كالياري 3 / 1.

فيما توقف رصيد أودينيزي عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام كروتوني.

وفي المباراة الثالثة، سقط فريق روما في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه جنوه.

ورفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، كما رفع جنوه رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ميلان بتورينو.

ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الخامسة، انتزع فيورنتينا نقطة ثمينة من مضيفه لاتسيو بعد أن تعادلا 1 / 1.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.