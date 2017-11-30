محمد صلاح يلتحق بميسي في صراع الحذاء الذهبي

عزز الأوروغوياني إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صدارته للائحة الحذاء الذهبي لأفضل مهاجم في أوروبا بعد وقّع أحد أهداف فريقه أمام تروا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي.

ويملك كافاني 34 نقطة من 17 هدفًا؛ لأن أهداف البطولات الخمسة الأولى في أوروبا تضاعف النقاط، مقابل 1،5 للبطولات المصنفة من 6 إلى 22 نقطة للبطولات الأخرى.

ويطارد كافاني مهاجمان من الدوري الإيطالي، وهما: ماورو إيكاردي من إنتر ميلانو، وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، ويملكان 30 نقطة من 15 هدفًا.

ويحتل الصف الثامن كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والكولومبي رادميل فالكاو مهاجم موناكو برصيد 26 نقطة من 13 هدفًا.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس نفس المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 12 هدفًا.

ويتواجد في الصفوف الأولى عدة لاعبين من بطولات شارفت على النهاية؛ لأنها تجرى على طول العام، وليس مثل البطولات الكبرى.