هل يفوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي؟

يواصل النجم المصري محمد صلاح رحلة التألق في الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه ليفربول بعد مرور 14 جولة على انطلاق المسابقة.

وسجل صلاح هدفين في مواجهة فريقه ليفربول أمام ستوك سيتي ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 14 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام.

ويبدو محمد صلاح البالغ من العمر 25 عامًا، في طريقه لنيل جائزة شهر نوفمبر في البريمرليغ لأفضل لاعب بعد أن سجل 7 أهداف في 4 مباريات.

وجاءت أهداف صلاح أمام ويستهام (هدفان) وساوثهامبتون (هدفان) وتشيلسي (هدف) وستوك سيتي (هدفان).

ورغم أن اللاعب الشاب شارك بديلًا في الدقيقة الـ 67 في مباراة ستوك سيتي أمس الأربعاء؛ إلا أنه نجح في تسجيل هدفين في 6 دقائق لينقذ ليفربول من التعادل في ملعب صعب.

وانتقل صلاح من روما إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو إضافة إلى 8 ملايين كحوافز، وسجل 17 هدفًا وصنع 4 في 21 مباراة في جميع البطولات.

ويتم ترشيح 7 لاعبين لنيل الجائزة كل شهر، إذ يقوم بالتصويت على الجائزة مجموعة من المحللين وقادة فرق الدوري الإنجليزي، إضافة إلى الجماهير بنسبة 10% فقط.