شاهد أهداف محمد صلاح الرائعة في مرمى ستوك سيتي (فيديو)‎

أحرز المصري محمد صلاح، هدفًا رائعًا لفريق ليفربول، في مرمى ستوك سيتي، خلال المباراة التي تجري بين الفريقين، الأربعاء، في ختام الجولة الـ14، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيد أهدافه، إلى 12 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وجلس صلاح بديلاً، حتى دفع به الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق، في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الثاني لفريقه، من تصويبة مباشرة “على الطائر”، بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله.

وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه، من انطلاقة سريعة وسط الملعب، حتى انفرد بالمرمى، وأودع الكرة في شباك حارس ستوك سيتي.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول، في 12 مباراة من أصل 13، خلال الموسم الحالي، بالدوري الإنجليزي، واستطاع أن يتصدر هدافي البطولة.