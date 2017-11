روما يفتقد قائده دي روسي مباراتين بسبب الإيقاف

تلقَّى دانيلي دي روسي قائد فريق روما عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد تعرضه للطرد خلال المباراة أمام جنوه، أمس الأول الأحد.

وتعرَّض “دي روسي” للطرد بعدما وجَّه صفعة لـ “جيانلوكا لابادولا” مهاجم جنوه خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 1 /1.

And this is #DanieleDeRossi, #Roma's captain and someone who forgot that there is something called VAR in Serie A ????????????????pic.twitter.com/BvTDwVFoxs

— Witty Futty (@witty_futty) November 27, 2017