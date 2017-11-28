روما يفتقد قائده دي روسي مباراتين بسبب الإيقاف

روما يفتقد قائده دي روسي مباراتين بسبب الإيقاف

المصدر: د ب أ

تلقَّى دانيلي دي روسي قائد فريق روما عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد تعرضه للطرد خلال المباراة أمام جنوه، أمس الأول الأحد.

وتعرَّض “دي روسي” للطرد بعدما وجَّه صفعة لـ “جيانلوكا لابادولا” مهاجم جنوه خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 1 /1.

وحصل “لابادولا” على ضربة جزاء بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء، وسجل منها هدف التعادل لجنوه.

ويغيب “دي روسي” عن مواجهة روما أمام سبال يوم الجمعة المقبل، ثم المواجهة أمام “كييفو” خلال الأسبوع التالي.

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