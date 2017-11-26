دي روسي يتهور ويصفع مهاجم جنوة على وجهه (فيديو)

تسبب المخضرم دانييلي دي روسي بحرمان فريقه روما الإيطالي من الفوز على مضيفه جنوة عندما فقد أعصابه وتهوَّر وصفع “جيانلوكا لابادولا” مهاجم أصحاب الأرض، ليُطردَ ويتسبَّب في ركلة جزاء.

وتعادل روما خارج ملعبه بهدف مقابل مثله أمام جنوة بعدما سجل “لابادولا” ركلة جزاء، واحتسب الحكم الهدف لصالحه إثر صفعة “دي روسي”، واستعان الحكم بلقطات الفيديو ليقرر احتساب الركلة وطرد دي روسي.

وخلال تنفيذ ركلة ركنية وقع اشتباك عادي بين “دي روسي” و”لابادولا”، لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عامًا فقد أعصابه، وصفع المهاجم بقوة على وجهه.

وكان روما قد تقدَّم بهدف عبر “ستيفان الشعراوي” من تسديدة مباشرة في الدقيقة الـ 59، لكن المباراة انتهت بالتعادل وفقدان روما لانتصار كان في متناوله.