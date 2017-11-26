نابولي يعبر أودينيزي وجنوة يوقف قطار روما.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي

أهدر روما فرصة تحقيق انتصاره الـ13 خارج ملعبه على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد طرد لاعب وسطه المخضرم دانييلي دي روسي، إثر تسببه في ركلة جزاء غير مبررة في التعادل 1/1 مع جنوة اليوم الأحد.

واستعاد نابولي، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم الصدارة، بفوزه 1/0 على ملعب أودينيزي، ليحرز انتصاره الـ12 في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم، بينما واصل آسي ميلان عروضه المخيبة، وتعادل دون أهداف مع ضيفه تورينو.

وكان روما متقدمًا 1/0 في مباراة متوترة عندما اشتبك دي روسي مع مهاجم جنوة جيانلوكا لابادولا داخل منطقة الجزاء، وصفعه على وجهه بدون كرة خلال تنفيذ ركلة ركنية.

وعقب استشارة حكم الفيديو وإعادة اللقطة، احتسب الحكم ركلة جزاء لجنوة، نفذها لابادولا بنجاح في الدقيقة 70 وطرد دي روسي البالغ عمره 34 عامًا.

ومنح ستفيان الشعراوي هدف التقدم لروما، الذي فاز في 12 مباراة متتالية خارج ملعبه بالدوري منذ فبراير الماضي، قبل 11 دقيقة من هدف جنوة، عندما حول تمريرة عرضية من زميله أليساندرو فلورينتسي مباشرة في الشباك.

وحدث اشتباك بين لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الأول ثم عقب ركلة الجزاء.

وسجل جورجينيو هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 33 على ملعب أودينيزي، عندما تابع تسديدته من ركلة جزاء تصدى لها الحارس سيموني سكوفيت.

ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 38 نقطة من 14 مباراة، متقدمًا بفارق نقطتين على إنتر ميلان، الذي تصدر البطولة لأقل من 24 ساعة عقب فوزه 3/1 على كالياري.

ويملك يوفنتوس حامل اللقب، الذي سيستضيف كروتوني اليوم، وروما 31 نقطة.

ويتأخر ميلان بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس وروما، ويحتل المركز السابع عقب فشله في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي على ملعبه في الدوري.