روما يتفوق على لاتسيو في ديربي العاصمة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

فاز فريق روما، على ضيفه لاتسيو 2 /1، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما في ديربي العاصمة، ضمن المرحلة الثانية عشرة، من الدوري الإيطالي.

وتقدم الأرجنتيني دييغو بيروتي، بهدف لروما، في الدقيقة 47 من ضربة جزاء، ثم أضاف البلجيكي راديا ناينغولان الهدف الثاني، في الدقيقة 52، وتكفل مهاجم منتخب إيطاليا شيرو إيموبيلي، بتسجيل الهدف الوحيد للاتسيو، من ضربة جزاء، في الدقيقة 71.

وحقق روما فوزه الخامس على التوالي، والعاشر له هذا الموسم، مقابل هزيمتين.

وتعرض لاتسيو للهزيمة الأولى، بعد ستة انتصارات متتالية، والهزيمة الثانية هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد وتسعة انتصارات.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام لاتسيو، صاحب المركز الخامس.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق روما، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، لكن الفريق لم يشكل أي خطورة على توماس ستراكوشا حارس لاتسيو، في أول عشر دقائق من المباراة.

وجاءت أول ملامح الخطورة لروما، بعد مرور الدقائق العشر الأولى، عندما سدد راديا ناينغولان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت من فوق الشباك.

وكان المهاجم البوسني إدين دجيكو، قريبًا من افتتاح التسجيل لروما، في الدقيقة 16، عبر ضربة رأس قوية، مستغلاً عرضية ألكسندر كولاروف، ولكن الكرة وصلت سهلة في أحضان ستراكوشا.

ولاحت فرصة جديدة لروما، عن طريق دجيكو مجددًا، لكن تسديدته الرأسية مرت مباشرة بجوار القائم.

ورد لاتسيو بهجمة سريعة، انتهت بتمريرة من آدم ماروسيك، وقابلها شيرو ايموبيلي برأسه، لكن الكرة مرت مباشرة، من فوق مرمى أصحاب الأرض.

وتراجع إيقاع اللعب بعض الشيء، في آخر ربع ساعة، دون أن ينجح أي من الفريقين في تهديد مرمى الآخر، بشكل صريح.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، في آخر خمس دقائق، لكن الأفضلية ظلت من نصيب روما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مرور دقيقتين فقط، من بداية الشوط الثاني، حصل كولاروف على ضربة جزاء لروما، وسجل منها دييجو بيروتي هدف السبق، لأصحاب الأرض.

وأسفر الضغط المتتالي من جانب روما، عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، بواسطة ناينغولان، بعدما توغل بالكرة صوب منطقة جزاء لاتسيو، قبل أن يسدد كرة قوية، فشل ستراكوشا في التصدي لها.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للاتسيو، بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، بعدما لمست الكرة يد كونستانتينوس مانولاس، ليحرز منها إيموبيلي الهدف الأول للفريق الضيف، في الدقيقة 71.

ووصل لاتسيو أكثر من مرة لمرمى روما، في آخر ربع ساعة، لكن كل الهجمات، ذهبت سهلة عند الحارس أليسون؛ لينتهي اللقاء بفوز روما بهدفين مقابل هدف، ويحصد ثلاث نقاط غالية.