أتلتيكو مدريد ينعش آماله في التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز على روما

المصدر: د -ب-أ

أنعش نادي أتلتيكو مدريد الإسباني آماله بالتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على ضيفه روما الإيطالي 2-0 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، انتظر أتلتيكو للدقيقة 69، حتى أحرز نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الأول عبر ضربة خلفية مزدوجة رائعة.

وأضاف كيفن جاميرو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

بهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد روما عند 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر تشيلسي.

وتأهل تشيلسي إلى دور الـ16 عقب فوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني اليوم الأربعاء.

دوري أبطال أوروبا | أتلتيكو مدريد 1 – 0 روما، هدف أول لأتلتيكو مدريد ( د69 جريزمان مقصية رائعة ) pic.twitter.com/luGU8LJEEW — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧