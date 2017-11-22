مباراة يوفنتوس وبرشلونة.. ضربة قوية للسيدة العجوز قبل مواجهة أبناء كتالونيا

بات في حكم المؤكد غياب مدافع يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيليني، عن فريقه اليوم الأربعاء، أمام برشلونة الإسباني، في مباراة الجولة 5 وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب إصابة في العضلة الخلفية اليسرى.

ونشر نادي يوفنتوس، اليوم الأربعاء، رسالة عبر حسابه على تويتر: “كيليني لن يشارك أمام برشلونة بسبب حمل عضلي زائد في العضلة الخلفية اليسرى”.

Giorgio @chiellini non giocherà #JuveFCB a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra — JuventusFC (@juventusfc) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان من المنتظر أن يشكل المدافع المخضرم (33 عامًا) ثنائي قلب دفاع “البيانكونيري” خلال مباراة اليوم، إلى جانب أندريا بارزالي، ليقرر المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليغري، الاعتماد في النهاية على المغربي مهدي بنعطية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان كيليني أحد أسباب انتصار بطل إيطاليا في آخر مباراة بين الفريقين على نفس الملعب الموسم الماضي، في ربع نهائي التشامبيونز ليغ، وانتهت بثلاثية نظيفة بعدما سجل الهدف الثالث.

ويدخل يوفنتوس اللقاء وفي جعبته 7 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل “البلاوغرانا” صدارة المجموعة بـ10 نقاط.