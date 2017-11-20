صراع التأهل يشتعل في دوري أبطال أوروبا على 12 مقعدًا في الدور الثاني

بعدما حجزت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيان مواقعها في الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يشتعل الصراع حاليًا بين العديد من الفرق على حجز المقاعد ال12 الأخرى الباقية.

ويشهد اليومان المقبلان فعاليات الجولة الخامسة قبل الأخيرة بمباريات الدور الأول (دور المجموعات).

وتستحوذ المواجهة بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على معظم الاهتمام من بين جميع مباريات هذه الجولة، كما تبرز من مباريات هذه الجولة المواجهة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي.

ويستطيع شاختار دونيتسك الأوكراني التأهل للدور الثاني على حساب مضيفه نابولي الإيطالي في مواجهة أخرى مثيرة بهذه الجولة.

كما تتطلع أندية ريال مدريد وبرشلونة وأشبيلية الإسبانية، ويوفنتوس وروما الإيطاليان، ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول الإنجليزية، وبازل السويسري، وبشكتاش التركي، وبورتو البرتغالي إلى حسم تأهلها للدور الثاني من خلال مباريات هذه الجولة.

ويستطيع الريال شق طريقه للدور الثاني في رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي، من خلال الفوز على مضيفه أبويل نيوقسيا لقبرصي، غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تشهد غدًا أيضًا المواجهة بين دورتموند وتوتنهام.

ويتصدر توتنهام المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل سبع نقاط للريال ونقطتين لكل من دورتموند وآبويل.

ويفتقد الريال في مباراة الغد جهود مدافعه العملاق سيرخيو راموس، بعد كسر أنف اللاعب خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد أمس الأول السبت في الدوري الإسباني.

ويدرك توتنهام أن الفوز في مباراة الغد سيضمن له صدارة المجموعة، فيما يحتاج دورتموند للفوز في هذه المباراة من أجل الإبقاء على أمله الضعيف في التأهل.

ويحتاج توتنهام إلى الفوز أيضًا لاستعادة اتزانه بعد الهزيمة صفر / 2 أمام آرسنال في ديربي العاصمة البريطانية لندن، مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كريستيان إيركسن لاعب وسط توتنهام: “نحتاج للعودة إلى المسار الصحيح. هناك العديد من المباريات. ويتوقف الأمر على قدرتنا على الخروج سريعًا من كبوة الهزيمة أمام آرسنال. لدينا القدرة الذهنية اللازمة لتحقيق هذا”.

ويحتاج برشلونة إلى التعادل فقط مع مضيفه يوفنتوس بعد غد الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حتى يتأهل ويضمن صدارة المجموعة فيما يتطلع يوفنتوس للثأر بعد هزيمته في مباراة الذهاب أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

ويستطيع يوفنتوس التأهل للدور الثاني من خلال التعادل فقط مع برشلونة بشرط انتهاء المباراة الثانية في المجموعة بعدم فوز سبورتنج لشبونة البرتغالي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وخسر يوفنتوس 2 / 3 أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي أمس الأحد، ولكن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس قال: “المباراتان أمام برشلونة ونابولي (أول كانون الأول/ديسمبر المقبل) ستكونان شيئًا مختلفًا. أثق بهذا”.

ويأمل أتلتيكو مدريد الإسباني في الفوز بعد غد أيضًا على ضيفه روما الإيطالي في مواجهة عصيبة بالمجموعة الثالثة، وذلك للحفاظ على أمله في التأهل فيما يحتاج تشيلسي الإنجليزي للفوز على مضيفه كارباخا أجدام بطل أذربيجان من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

ويتصدر روما المجموعة برصيد ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطتين لبطل أذربيجان.

ووصف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي مباراة فريقه بعد غد، بأنها الأهم حتى الآن للفريق في الموسم الحالي.

وقال كونتي: “بالتأكيد، لن تكون المباراة سهلة لأن هذا الفريق المنافس تعادل في آخر مباراتين أمام أتلتيكو… وقبلها، خسر هذا الفريق ولكنه تسبب في معاناة روما أمامه. ولهذا، يتعين التركيز الشديد في المواجهة معه، وأن نعمل بجد ونحاول جاهدين الفوز باللقاء”.

وفي المجموعة الخامسة، يحل ليفربول ضيفًا على أشبيلية الإسباني غدًا، حيث يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز من أجل التأهل، فيما يتحلى إدواردو بيريزو المدير الفني لأشبيلية بالثقة التامة في قدرة فريقه على تحقيق الفوز، والتأهل للدور الثاني وذلك بعد التغلب على سلتا فيغو 2 / 1 في الدوري الإسباني أمس الأول السبت واكتساب دفعة معنوية هائلة.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد ثماني نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية فيما يحتل سبارتاك موسكو الروسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط، قبل مباراته غدًا أمام ضيفه ماريبور السلوفيني (نقطة واحدة).

ويستعيد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في هذه المباراة جهود لاعبه المتميز آدم لالانا للمرة الأولى في الموسم الحالي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال بيريزو: “هذه المباراة (أمام سلتا فيغو) يجب أن تكون محفزة لنا قبل مباراة ليفربول”.

ويستطيع شاختار اللحاق بمانشستر سيتي وحجز البطاقة الثانية من المجموعة السادسة غدًا، إذا تجنب الفريق الأوكراني الهزيمة أمام مضيفه نابولي الذي يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل الحفاظ على الأمل الضعيف المتبقي في المنافسة على بطاقة التأهل.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، وذلك قبل مباراته غدا أمام فينورد الهولندي الذي مني بالهزيمة في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن. ويحتل شاختار المركز الثاني برصيد تسع نقاط مقابل ثلاث نقاط لنابولي.

ويمكن لبشكتاش خطف بطاقة التأهل من المجموعة السابعة، إذا حصد نقطة التعادل فقط من مباراته المقررة غدا أمام بورتو الذي يحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل التأهل.

ويتصدر بشكتاش المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل ست نقاط لبورتو، وأربع نقاط للايبزغ الألماني الذي يحل ضيفًا على موناكو الفرنسي (نقطتان) في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويأمل كل من لايبزغ وموناكو في تحقيق الفوز للحفاظ على الأمل الضعيف المتبقي له في التأهل.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على بازل السويسري بعد غد الأربعاء منافسات المجموعة الأولى حيث يحتاج مانشستر لنقطة التعادل فقط من أجل التأهل.

ويتصدر الفريق المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل ست نقاط لكل من بازل وسيسكا موسكو الروسي، فيما يقبع بنفيكا البرتغالي في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بأربع هزائم متتالية قبل مباراته المرتقبة بعد غد في ضيافة سيسكا.

ويأمل كل من الفرنسي بول بوغبا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة بعدما عادا لمباريات الفريق مطلع هذا الأسبوع بعد تعافيهما من الإصابات.

وعاد إبراهيموفيتش للمشاركة مع الفريق بعد التعافي من جراحة في الركبة، ويرى أن فريقه يستطيع المنافسة في كل البطولات هذا الموسم.

ويدرك بازل أنه يستطيع التأهل للدور الثاني، إذا حقق الفوز على مانشستر، و خسر سيسكا أمام بنفيكا الذي يحتاج لمعجزة من أجل التأهل للدور الثاني.

وفي المجموعة الثانية، يتطلع سان جيرمان للفوز على سلتيك الأسكتلندي من أجل ضمان صدارة المجموعة فيما يحل بايرن ضيفًا على أندرلخت البلجيكي.