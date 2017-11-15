من بين المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018.. 4 صنعوا المفاجأة

أصبحت ملامح المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا شبه مكتملة بعد تأهل 30 منتخبًا، بجانب روسيا المنظم إلى نهائيات المونديال، ويتبقى مقعدان فقط في التصفيات المونديالية.

وحققت بعض المنتخبات مفاجآت مدوية في سباق التصفيات المونديالية، ونجحت في حجز مقاعدها في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المنتخبات التي صنعت المفاجأة في تصفيات مونديال 2018 على مستوى العالم..

منتخب السويد

نجح منتخب السويد في تحقيق المفاجأة بالتأهل على حساب نظيره إيطاليا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة للمونديال.

واستطاع المنتخب السويدي ،دون نجمه المعتزل دوليًا زلاتان إبراهيموفتش، التأهل لمونديال روسيا، وإقصاء أحد المنتخبات العريقة والكبرى بقيمة إيطاليا بطل العالم 4 مرات.

وخلال دور المجموعات صعد منتخب السويد للملحق الفاصل على حساب منتخب آخر عريق بقيمة هولندا بفارق الأهداف ،خلف منتخب فرنسا ،ونجح في الفوز على فرنسا وهولندا.

وأشاد ياسر رضوان، لاعب منتخب مصر الأسبق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز” بقدرات منتخب السويد ،مؤكدًا أنه قدم كرة جماعية مميزة في التصفيات.

وأضاف: “الإطاحة بمنتخب هولندا، وأيضًا منتخب إيطاليا أمر في منتهى الأهمية يعكس قوة منتخب السويد”.

منتخب بنما

كتب منتخب بنما التاريخ في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال، وحصد تذكرة الصعود إلى كأس العالم ببراعة.

واحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد 13 نقطة ،خلف المكسيك وكوستاريكا؛ ليطيح بمنتخب عريق بقيمة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا هندوراس الذي يخوض الملحق الآسيوي.

ويقود المنتخب المدير الفني الكولومبي داريو غوميز بجانب أبرز لاعبيه بلاس بيريز، وفيديل إسكوبار.

منتخب أيسلندا

يعد المنتخب الأيسلندي أحد مفاجآت التصفيات، بعدما صعد لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم 2018.

وصعد المنتخب الأيسلندي في صدارة المجموعة التاسعة في التصفيات المونديالية برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن كرواتيا صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وأبهر المنتخب الأيسلندي الجميع بتفوقه على منتخبات مميزة مثل كرواتيا، وأوكرانيا، وتركيا وصدارة الترتيب بقيادة المدير الفني هيمير هاليجريمسون ويراهن على أبرز لاعبيه مثل فينبوجاسون وسيجرسون وبيرانسون.

منتخب صربيا

حجز المنتخب الصربي تذكرة التأهل متصدرًا المجموعة الرابعة في تصفيات قارة أوروبا، ونجح في تقديم مباريات متميزة في التصفيات.

وتمكن منتخب صربيا من فريق كبير وقوي مثل ويلز ،الذي استطاع أن يصعد لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 ،ويقوده لاعب متميز بقيمة غاريث بيل.

وحصد المنتخب الصربي 21 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة على حساب إيرلندا وويلز ،بقيادة المدير الفني ملاديان كراستيجتش، ويضم أبرز لاعبيه المخضرم إيفانوفيتش وليايتش وجوروجيتش.