مباراة إيطاليا والسويد.. 4 أمور هامة يجب أن تعرفها قبل ملحمة سان سيرو

يخوض المنتخب الإيطالي مواجهة مصيرية ضد السويد، مساء الأحد، على ملعب “سان سيرو”، في مدينة ميلانو، بجولة الإياب، للملحق الأوروبي الفاصل، المؤهل لبطولة كأس العالم 2018.

ويواجه منتخب إيطاليا، بطل العالم 4 مرات، خطر الغياب عن مونديال روسيا، بعد هزيمته في لقاء الذهاب، بهدف نظيف أمام السويد، وبالتالي، فالمنتخب الإيطالي بحاجة لتعويض هذه الخسارة، والفوز بفارق هدفين.

وترصد “إرم نيوز”، ملامح مواجهة إيطاليا والسويد..

الخبرة الإيطالية وأسلحة الحسم

يملك منتخب إيطاليا الخبرات بين صفوفه، التي تساعده على عبور موقعة السويد، وحصد بطاقة التأهل، خاصة أن الجماهير الإيطالية لن تقبل الغياب عن المونديال، وستحفز لاعبيها لحصد تذكرة التأهل إلى روسيا.

ويعتمد منتخب إيطاليا على طريقته 3-5-2، التي يلجأ خلالها المدرب فينتورا، للعب برأسي حربة؛ من أجل الضغط على دفاعات السويد.. ويعتمد الأزوري على بعض أسلحة الحسم، التي سيكون لها دور كبير في مواجهة السويد.

ويأتي على رأس هذه الأسلحة، المهاجم شيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو وأحد هدافي الدوري الإيطالي، والذي يعول عليه الأزوري الكثير، من أجل تحقيق الفوز على السويد، خاصة أنه هداف مميز، ويجيد ضربات الرأس.

ويلمع اسم مهاجم إنتر ناسيونالي الإيطالي إيدير، بجانب بيلوتي مهاجم تورينو؛ من أجل صناعة الخطورة على مرمى السويد، في هذه المواجهة.

فينتورا والفرصة الأخيرة

تبدو مواجهة السويد، بمثابة الفرصة الأخيرة للمدير الفني لمنتخب إيطاليا، المخضرم جيان بيرو فينتورا، الباحث عن إنقاذ الأزوري من شبح الغياب عن مونديال روسيا.

وتتردد أنباء عديدة، حول رغبة الاتحاد الإيطالي في إقصاء فينتورا، عقب لقاء السويد، أياً كانت النتيجة، وهو الأمر الذي يجعل المدير الفني في مواجهة إثبات الذات، بالنسبة لنفسه كمدير فني.

دور فيراتي

يعول المنتخب الإيطالي الكثير في لقاء السويد، على دور لاعب الوسط أو العقل المفكر، ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعتمد الأزوري على دور فيراتي وقدراته في نقل الهجمات، وتوزيع الكرة باقتدار، وصناعة الفرص على مرمى السويد.. وأكد محمد المحمودي، الصحفي المتخصص في شؤون الكرة الإيطالية، لإرم نيوز، أن فيراتي من اللاعبين الذين يتميزون بالقدرة على نقل الهجمات بسرعة فائقة.

وأوضح أن فيراتي سيكون له دور كبير ومهم في موقعة السويد، خاصة أن المنتخب الإيطالي يحتاج للفوز بفارق هدفين، وبالتالي، فالضغط سيكون سلاحاً مهماً لأبناء المدرب فينتورا.

أوراق السويد

يلجأ منتخب السويد للعديد من الأوراق الهجومية، وعلى رأسها ماركوس بيرج، مهاجم العين الإماراتي، الذي يعد هداف المنتخب السويدي، وأحد عناصر الخبرة.

ويسعى المنتخب السويدي، لفرض أسلوبه وإيقاع لعبه على المنتخب الإيطالي، خاصة أن الفريق يلعب بطريقة دفاعية مميزة، بجانب إجادته الهجومية.