ماذا قال بوفون لجماهير إيطاليا قبل مباراة السويد؟

أعرب قائد وحارس عرين منتخب إيطاليا، جيانلويجي بوفون، اليوم الأحد، عن رغبته في اتحاد الجماهير الإيطالية، غداً الإثنين، من أجل منح “الآتزوري” دفعة معنوية خلال مباراته المصيرية أمام السويد على ملعب “سان سيرو” في مدينة ميلانو، في إياب الملحق المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال “بوفون” خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة التي تحتاج خلالها إيطاليا تعويض خسارة مباراة الذهاب 0-1:”الاستعداد المسبق بقبول بعض الأخطاء التي من الممكن أن تُرتكب من قِبل اللاعبين يدفع الفريق للأمام.. ولا يجب أن تصل الجماهير إلى الملعب باستعدادات فقط للانتقاد”.

وأضاف خلال التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “أريد أن يترك كل شخص قميص فريقه ويرتدي فقط قميص “الآتزوري”.. ويجب أن انتظار الصافرات حتى الدقيقة الأخيرة، ونحن كلاعبين علينا التحلّي بالتواضع وتقبّل الأمر”.

وأقرَّ حارس يوفنتوس أن منتخب إيطاليا يمر بلحظة يشوبها “توتر كبير”، وبالتأكيد مباراة يوم غدٍ ستكون فارقة في تاريخ البلد الكروي.

واختتم: “المباراة لها أهمية كبيرة، وهناك مسؤولية ملقاة على عاتق كل لاعب، ويمكننا تعويض الخسارة، وسنعمل من أجل تحقيق هذا الحلم، وندرك أهمية المباراة بالنسبة لتاريخ منتخبنا”.