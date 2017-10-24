بوفون: أمر وحيد سيمنعني من الاعتزال نهاية الموسم الجاري

قال جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، إن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يجعله يتراجع عن مخططه بالاعتزال العام المقبل.

ونشر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، المقابلة التي أجرتها معه شبكة “سكاي سبورتس” بعد يوم واحد من حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2017 التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وخلال نفس المراسم التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، اختاره الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) للمرة الثالثة على التوالي كأفضل حارس ضمن اختياراته للفريق الأفضل في العالم.

وقال بوفون، البالغ 39 عاما: “مقتنع تماما بالاختيارات التي اتخذتها وأشعر بالهدوء حول هذه الأشياء. في الحقيقة، لست خائفا من المستقبل. سأواجه الاختبار المقبل بالحماس”.

وأضاف: “عام أو عامان آخران لن يضيفوا لي شيئا عن الذي حققته ومن الطبيعي أن انتقل لشيء آخر.. الشيء الوحيد الذي قد يجعلني أغير رأيي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا والمشاركة في كأس العالم للأندية”.

وأكد: “في هذه الحالة، أعتقد أنني وفوزيتش تشيزيني يمكننا أن نتقاسم الوقت.. ولكن بوجود حارس مثله خلفي، أعتقد أنه من الطبيعي أن أعتزل العام المقبل”.

وفاز بوفون، بطل العالم في 2006، بثمانية ألقاب للدوري الأيطالي مع يوفنتوس، حيث فاز بلقبه السادس على التوالي في أيار/مايو الماضي.. وخسر بوفون ثلاث مباريات نهائية بدوري أبطال أوروبا في 2013 ، 2015 وفي حزيران/يونيو الماضي.