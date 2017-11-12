السويد تتحلى بالواقعية قبل مواجهة إيطاليا في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

تتحلى السويد بالواقعية قبل سفرها إلى ميلانو لخوض إياب الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم أمام ايطاليا غدا الإثنين رغم تفوقها 1-صفر في مباراة الذهاب.

وسجل جاكوب يوهانسون هدفًا في الشوط الثاني ليهدي السويد انتصارًا ثمينًا في مباراة قوية بدنيًا يوم الجمعة الماضي ويركز فريق المدرب يان أندرسون حاليًا على استكمال مهمته في مباراة العودة بملعب سان سيرو.

وقال لاعب الوسط سيباستيان لارسون: “لم نتأهل بعد لأن المواجهة لم تنته. تجاوزنا نصف الطريق في مواجهة من مباراتين، ندرك تمامًا أن المهمة لم تكتمل. نذهب إلى ايطاليا بأفضلية طفيفة 1-صفر. أردنا الحفاظ على شباكنا نظيفة، ونحن سعداء بتحقيق هذا الامر ذهابًا. سنستعيد تركيزنا من جديد”.

وسيحرص لارسون وزملاؤه على الدفاع بقوة للتصدي للهجوم المتوقع لإيطاليا رغم تعرضه لإصابة قبل نهاية مباراة الذهاب لكنه قال إنه سيشارك إيابًا.

ويعتقد لارسون، الذي خاض 95 مباراة دولية، رغم أنه ليس بينها أي مباراة في نهائيات كأس العالم، أن الاحتفاظ بالهدوء والتواضع سيكون حاسمًا لبلاده من أجل بلوغ كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وأضاف في تصريحات لوكالة “رويترز”: “سنتحلى بالتواضع وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للنهائيات”.

وقال القائد أندرياس غرانكفيست إن المنتخب الإيطالي سيتعامل بحذر مع المباراة الحاسمة غدًا.

وأضاف: “لا أعتقد أن منتخب ايطاليا سيهاجم طوال الوقت لأنهم يدركون أننا سنصنع فرصًا وربما نسجل هدفًا على ملعبهم وحينها سيحتاجون لتسجيل ثلاثة. لكن بالطبع سيلعبون على أرضهم وسيهاجمون بشكل أكبر”.

وضحك غرانكفيست، الذي قضى عامين في نادي جنوة الإيطالي، عند سؤاله بشأن شكوى إيطاليا من الاندفاع البدني خلال مباراة الذهاب.

وقال “أمر رائع. كمدافع يجب أن تكون قويًا لكن بطريقة جيدة. أعتقد أن الحكم حافظ على المباراة. بالطبع كانت هناك بعض المواقف التي غضبوا منها، لكن هذه كرة القدم”.