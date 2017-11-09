مباراة السويد وإيطاليا.. مهاجم العين الإماراتي يثير قلق بوفون

يتطلع المنتخب السويدي الأول لكرة القدم لأن يكشر عن أنيابه عندما يستضيف المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، غدًا الجمعة، في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018 بملعب “فريندز أرينا”.

وقال جاني أندرسون مدرب المنتخب السويدي: “نحن منتصرون لمجرد وصولنا إلى هذا الدور. لقد خضنا أشرس مجموعة في التصفيات أمام هولندا وفرنسا ،وقدمنا مباريات جيدة جدًا. إذا كان بإمكاننا أن نلعب في هذا المستوى، يمكننا التغلب على أي فريق في العالم، بما في ذلك إيطاليا”.

وتغلب المنتخب السويدي على نظيره الفرنسي 2 / 1 على أرضه، وانتزع المركز الثاني في المجموعة الأولى، متفوقًا على المنتخب الهولندي بفارق الأهداف، بينما فشل المنتخب الإيطالي في انتزاع بطاقة التأهل المباشر، بعدما انهى التصفيات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة خلف المنتخب الإسباني.

وشارك المنتخب السويدي في 11 من آخر 20 بطولة لكأس العالم ،واستضاف البطولة في 1958، وحقق أفضل مركز له عندما خسر في المباراة النهائية أمام البرازيل 2 / 5.

وغاب المنتخب الإيطالي عن نهائيات كأس العالم في 1958 ، ومثل المنتخب السويدي، لم يشارك في أول نسخة من البطولة في 1930.

وتسود الثقة المشوبة بالحذر في معسكر المنتخب الإيطالي ،قبل رحلته إلى سولنا، وهي بلدة شمال ستوكهولم. ويستضيف ملعب جوسيبي مياتزا في مدينة ميلان مباراة الإياب ،يوم الاثنين المقبل.

ويسعى جيانلويجي بوفون “39 عامًا” ،قائد المنتخب الإيطالي، للمشاركة للمرة السادسة في المونديال، ليتفوق على المكسيكي أنطونيو كارباخال، والألماني لوثار ماتيوس، اللذين تقاعدا بعد مشاركتهما في خمس نسخ.

ويعد بوفون، المتبقي بجانب زميليه دانيلي دي روسي وأندريا بارزالي، من الفريق المتوج بلقب كأس العالم في 2006 ، وقال :” الملحق الأوروبي دائمًا ما يكون مخاطرة”.

وتذكر بوفون مشاركته الأولى مع المنتخب الإيطالي في تشرين الأول/أكتوبر 1997، علمًا بأنه شارك في 173 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

وتعادل بعدها المنتخب الإيطالي 1/1 مع روسيا ،في الملحق المؤهل لمونديال 1998 ،وتأهل للمونديال بعد الفوز في المباراة الثانية 1 / صفر.

وقال بوفون: “من المهم أن تبقى النتيجة مشابهة لما قبل 20 عامًا”.

وأضاف :” ما يقلق حول المنتخب السويدي، هو أنهم فريق منظم. يفعلون أشياءهم المعتادة، ويفعلونها بشكل جيد. تعلم أنه إذا أردت الفوز يجب أن تلعب مباراة جيدة، وأيضًا من الناحية الفردية”.

كما يقلق بوفون أيضًا، ماركوس بيرغ ـ مهاجم العين الإماراتي ـ الذي سجل أربعة أهداف في المباراة ،التي اكتسح فيها المنتخب السويدي لوكسمبرغ 8 / صفر ،والتي ساعدت المنتخب السويدي لانتزاع المركز الثاني، فيما يملك لاعبو المنتخب السويدي ،الذي يلعبون في الدوري الإيطالي، وهم فيليب هيلاندير، وماركوس رودين، وإميل كرافث أفضلية في معرفة منافسهم.

ويملك المنتخب الإيطالي سيرو إيموبلي ، الذي وصل لأفضل مستوياته، حيث سجل 14 هدفًا في 11 مباراة في الدوري الإيطالي ، بينما عاد أندريا بيلوتي من الإصابة ،في الوقت الذي استدعى فيه جيان بييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي سيموني زازا بعد غياب دام لعام كامل.