العرب يسيطرون على التشكيلة المثالية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (إنفوغرافيك)

شهد التشكيل المثالي لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا الصيف المقبل، سيطرة عربية؛ بعد تألق منتخبات مصر وتونس والمغرب في التصفيات.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” 6 لاعبين من الدول العربية ضمن التشكيل الأمثل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بواقع اثنين من كل من تونس والمغرب ومصر، فيما لم يظهر أي لاعب من الجزائر وليبيا.

واختار الاتحاد الأفريقي أحمد حجازي ومحمد صلاح من مصر، وعلي معلول ويوسف المساكني من تونس، ومبارك بوصوفه وخالد بوطيب من المغرب.

وضمت القائمة كلًا من:

دينيس أونيانغو حارس منتخب أوغندا، وثنائي المنتخب التونسي يوسف المساكني وعلي معلول المحترف في النادي الأهلي المصري، والسنغالى ساديو ماني والنيجيري فيكتور موسيس، والثنائي المغربي مبارك بوصوفة وخالد بوطيب، والإيفواري سيرجي أورييه، والنيجيري ليون بالوغون.

يذكر أن مصر صعدت رسمياً إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا بعد أن تصدرت مجموعتها برصيد 12 نقطة، ويليها كل من أوغندا برصيد 8 نقاط وغانا 6 نقاط ثم الكونغو في مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة.