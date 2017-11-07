غاتوزو: مستوى بيرلو دفعني للتفكير بتغيير مهنتي

كشف غينارو غاتوزو لاعب وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أنه ضرب زميله السابق أندريا بيرلو كثيرًا داخل الملعب، وذلك في إطار كشف غاتوزو عن علاقته بزميله السابق الذي أعلن اعتزاله يوم الاثنين.

وأسدل “بيرلو” الفائز بكأس العالم الستارة على مسيرة رائعة عندما أعلن عبر “تويتر” يوم الاثنين اعتزاله اللعب بعد ساعات من استبداله في فوز فريقه نيويورك سيتي بهدفين نظيفين على كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي.

ولوّح بيرلو (38 عامًا) الشهر الماضي بالاعتزال في نهاية الموسم، مختتمًا مشوارًا مذهلاً خلال أكثر من 20 عامًا، حيث شهد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، وبالدوري الإيطالي ست مرات، وبكأس العالم 2006 مع إيطاليا ضمن ألقاب أخرى عديدة.

وقال “بيرلو” الذي خاض 116 مباراة دولية في رسالة: “لم تنته مغامرتي مع نيويورك فحسب، بل انتهت رحلتي مع لعب كرة القدم”.

وخاض لاعب الوسط مباراته الأولى مع فريق أول مع نادي بريشيا بمسقط رأسه عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا قبل الانتقال إلى إنترميلان في 1998.

وشكل غاتوزو وبيرلو ثنائيًا رائعًا في الملعب مع ميلان ومنتخب إيطاليا، ولكن الآن بعد إعلان بيرلو الاعتزال كشف عن بعض من ذكرياته مع زميله السابق.

وقال غاتوزو عن بيرلو:”عندما رأيته يلعب سألت نفسي: هل أغير مهنتي وابتعد عن كرة القدم؟، وبعد مرور 15 ثانية فقط من رؤيتي له يلعب أدركت كم كان لاعًبا رائعًا وصانع لعب مميز”.

وأضاف:”كان شيئًا لطيفًا اللعب إلى جوار أندريا، وكنت أضربه أكثر مما يضرب برنس سبنسر تيرينس هيل، (ممثلان إيطاليان اشتهرا بمعاركهما في الأفلام)”.

ولم يكشف بيرلو عن خططه بعد الاعتزال، لكن غاتوزو يشعر أن لاعب وسط يوفنتوس السابق أمامه خيارات كثيرة، مضيفًا:”كل الخيارات مفتوحة أمامه، ويمكنه التدريب أو فعل أي شيء يريده. فهو لديه المصداقية، والحس السليم، وكيفية التعامل مع الآخرين”

وغادر بيرلو ميلان إلى يوفنتوس في 2011 وتُوّج بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات قبل الانتقال للدوري الأمريكي للمحترفين.