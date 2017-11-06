رسميًا.. أندريا بيرلو يعتزل كرة القدم

أعلن اللاعب الإيطالي المخضرم، أندريا بيرلو، رسميًا، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب الدولي الإيطالي السابق على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مغامرتي مع نيويورك انتهت، ولكن أيضًا مشواري كلاعب محترف”، شاكرًا “كل فريق كان لي شرف اللعب في صفوفه، وكل زميل كنت سعيدًا باللعب معه”.

وانتقل بيرلو (38 عامًا) للعب لنيويورك سيتي نهاية موسم 2014/2015، عقب نهاية مشوار حافل مع يوفنتوس.

ونجح بيرلو في الفوز بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات بواقع 4ألقاب مع يوفنتوس، لقبين مع ميلان، إضافة إلى لقبين مع ميلان في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقب في كأس العالم للأندية، لكن إنجازه الأبرز يبقى الفوز مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وانتقل بيرلو من ميلان إلى يوفنتوس مجانًا بعد انتهاء عقده مع الأول صيف العام 2011.