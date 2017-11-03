تعرّف على مدة غياب فوزي غلام لاعب نابولي عن الملاعب (صورة)

خضع لاعب نابولي الإيطالي، الجزائري فوزي غلام، اليوم الجمعة، لجراحة ناجحة للعلاج من تمزق الرباط الصليبي في الركبة اليمنى والذي تعرض له الأربعاء الماضي، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال، وفقاً لما أعلنه النادي.

ووفقاً لبيان نابولي الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، فإن اللاعب سيغيب قرابة 3 أشهر عن الملاعب.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien. Une seule envie revenir + fort #ForzaNapolisempre #EN pic.twitter.com/IKUB42ZAuU — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

وأصيب غلام (26 عاماً) في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بهزيمة نابولي بأربعة أهداف لإثنين.

وتعرض الظهير الأيسر للإصابة (ق31) وحل المخضرم كريستيان مادجيو بديلاً لتعويضه.

يذكر أن نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الثاني وثلاث عن يوفنتوس الثالث.