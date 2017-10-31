مباراة روما وتشيلسي.. الشعراوي يسجل هدفًا رائعًا ويحطم رقم محمد صلاح (فيديو)

مباراة روما وتشيلسي.. الشعراوي يسجل هدفًا رائعًا ويحطم رقم محمد صلاح (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نجح المصري الأصل ستيفان الشعراوي، لاعب فريق روما الإيطالي، في تحطيم رقم النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف الأسرع في تاريخ فريق العاصمة الإيطالية، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الشعراوي في تسجيل هدف رائع في شباك تشيلسي بعد مرور 38 ثانية فقط، من المباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقدم لفريقه 1-0.

وكان الهدف الأسرع في تاريخ روما مسجلاً باسم صلاح، والذي سجله الموسم الماضي مع الفريق في شباك باير ليفركوزن الألماني بعد 141 ثانية من بداية المباراة، قبل أن ينتقل الفرعون المصري إلى ليفربول الصيف الماضي.

وجاء هدف الشعراوي بعد هجمة مرتدة لفريق العاصمة الإيطالية، لتتهيأ الكرة أمام الشعراوي الذي نفذها بشكل رائع داخل شباك تشيلسي.

كما سجل الشعراوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35، بعدما تلقى بينية طولية رائعة وسط دفاع مهزوز من البلوز ليسكنها مباشرة الشباك.

يذكر أن مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين قد انتهت بتعادل الفريقين 3-3، علمًا بأن تشيلسي يتصدر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط ويحتل روما الوصافة بـ5 نقاط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً