مباراة روما وتشيلسي.. الشعراوي يسجل هدفًا رائعًا ويحطم رقم محمد صلاح (فيديو)

نجح المصري الأصل ستيفان الشعراوي، لاعب فريق روما الإيطالي، في تحطيم رقم النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف الأسرع في تاريخ فريق العاصمة الإيطالية، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الشعراوي في تسجيل هدف رائع في شباك تشيلسي بعد مرور 38 ثانية فقط، من المباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقدم لفريقه 1-0.

وكان الهدف الأسرع في تاريخ روما مسجلاً باسم صلاح، والذي سجله الموسم الماضي مع الفريق في شباك باير ليفركوزن الألماني بعد 141 ثانية من بداية المباراة، قبل أن ينتقل الفرعون المصري إلى ليفربول الصيف الماضي.

دوري ابطال أوروبا | روما 1 × 0 تشيلسي | هدف اول روما HD الشعراوي حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/ExoTQwhvlJ — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 31, 2017

وجاء هدف الشعراوي بعد هجمة مرتدة لفريق العاصمة الإيطالية، لتتهيأ الكرة أمام الشعراوي الذي نفذها بشكل رائع داخل شباك تشيلسي.

كما سجل الشعراوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35، بعدما تلقى بينية طولية رائعة وسط دفاع مهزوز من البلوز ليسكنها مباشرة الشباك.

دوري ابطال أوروبا | روما 2 × 0 تشيلسي | هدف الثاني روما HD الشعراوي حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/mvop4lthEX — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 31, 2017

يذكر أن مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين قد انتهت بتعادل الفريقين 3-3، علمًا بأن تشيلسي يتصدر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط ويحتل روما الوصافة بـ5 نقاط.