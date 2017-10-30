هازارد يطمئن جماهير تشيلسي: أنا جاهز لملاقاة روما

عبر البلجيكي إيدن هازارد، صانع لعب تشيلسي، عن ثقته بتجاوز آثار الإصابة ،وهو يأمل في مساعدة فريقه على الاستمرار في تحقيق الانتصارات ،عندما يحل ضيفًا على روما في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وأنهى تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سلسلة نتائج هزيلة ،عندما فاز على ايفرتون في كأس الرابطة ،كما انتصر على واتفورد وبورنموث في الدوري الممتاز.

وأعرب هازارد، العائد من إصابة في الكاحل ،الشهر الماضي، عن أمله في أن يواصل تشيلسي صحوته.

وقال هازارد لموقع تشيلسي على الإنترنت: “نعم بالتأكيد.. بكل تأكيد.. أتدرب بقوة.. شفيت من الإصابة ،وجاهز تمامًا للمباراة المقبلة وأريد أن أشارك فيها”.

“الأسبوع المقبل مليء بالأحداث.. ولهذا فمن المهم الاستمرار في أعلى درجات الاستعداد من أجل الثقة بالنفس.. نحن مفعمون بالثقة حاليًا..مباراتان كبيرتان في دوري الأبطال والدوري الممتاز .. ونحن مستعدون لهما جيدًا.”

وبعد مباراة روما يستضيف تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فريق المركز الثاني مانشستر يونايتد، الأحد المقبل.