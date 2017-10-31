روما يكتسح تشيلسي ويتصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

انتزع فريق روما الإيطالي صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على تشيلسي الإنجليزي 3 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات البطولة والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه كارباكا الإذربيجاني 1 / 1 في مفاجأة كبيرة.

وعلى ملعب الأولمبيكو، فرض روما سيطرته على مجريات اللعب وتغلب على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 3 / صفر.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيفان الشعراوي الذي سجل هدفين، حيث سجل الهدف الأول بعد ثوان قليلة من بداية المباراة ،ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36 ، قبل أن يختتم دييجو بيروتي أهداف روما في الدقيقة 64.

ورفع روما رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي صاحب المركز الثاني.

وبهذا الفوز حافظ روما على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم، حيث فاز بمباراتين وتعادل في مثلهما، فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لتشيلسي في البطولة حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة.

دوري ابطال أوروبا | روما 1 × 0 تشيلسي | هدف اول روما HD الشعراوي حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/ExoTQwhvlJ — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | روما 2 × 0 تشيلسي | هدف الثاني روما HD الشعراوي حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/mvop4lthEX — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | روما 3 × 0 تشيلسي | هدف الثالث روما HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/osbOAT8K9D — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه كارباكا الإذربيجاني.

وتقدم ميجيل ماركوس لكارباكا في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل توماس تييي بارتي في الدقيقة 56.

واضطر فريق كارباكا للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد بيدرو مينديز، فيما أنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ستيفان سافيتش في الدقيقة 88.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث كما رفع كارباكا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه روما في الجولة الخامسة يوم 22 تشرين ثان/نوفمبر، فيما يلعب تشيلسي مع مضيفه كارباك في ذات اليوم.

دوري ابطال أوروبا | اتليتكو مدريد 0 × 1 اغدام | هدف اول اغدام HD

حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/LQBLtIVS4O — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧