إنتر ميلان يهزم فيرونا.. تعرف كيف أصبح ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

عاد فريق إنتر ميلان لوصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فيرونا 2/1 اليوم الإثنين في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر ونقطة واحدة أمام يوفنتوس ولاتسيو صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدف حمل توقيع الإسباني بورخا فاليرو في الدقيقة 36 إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من انطونيو كاندريفا إلى فاليرو الذي سدد دون عناء في الشباك.

وحصل فيرونا على ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو، ليسجل منها المهاجم المخضرم جيامباولو بازيني هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ولكن رد إنتر ميلان لم ينتظر كثيرًا حيث سجل لاعب الوسط الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 68 إثر ضربة ركنية فشل دفاع فيرونا في تشتيتها لتصل الكرة إلى بيريسيتش على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك.

وكان نابولي قد فاز على ضيفه ساسولو 3/1 كما فاز يوفنتوس على مضيفه ميلان 2/0 ولاتسيو على مضيفه بينيفينتو 5/1.