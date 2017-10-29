لاتسيو يكتسح بينفينتو.. تعرّف على مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

اكتسح فريق لاتسيو مضيفه بينفينتو 5 /1 اليوم الأحد ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق الأهداف خلف صاحبي الصدارة.

وسجل المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي هدفًا خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الحادية عشر من المسابقة ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا في 11 مباراة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس المتصدر ونابولي الوصيف.

ويلتقي نابولي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ساسولو وفي حال الفوز أو التعادل فإنه سينفرد بالصدارة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بـ 3 أهداف دون رد حيث افتتح الأنغولي كيسانغا بارتولومو جاسينتو التسجيل في الدقيقة الرابعة ثم أضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه المدافع المونتنيغري أدم ماروسيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 24.

ورد بينفينتو بهدف في الدقيقة 55 عن طريق المدافع المغربي أشرف لزعر ولكن ماركو بارولو والبرتغالي لويس ناني تمكنا من تسجيل الهدفين الرابع والخامس للاتسيو في الدقيقتين 76 و86.

وبهذه النتيجة ظل بينفينتو في المركز العشرين والأخير بلا رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الحادية عشر على التوالي.