كيف ضاعت هذه الفرصة من لاعب نابولي؟ (فيديو)

شهدت مباراة نابولي وساسولو في الدوري الإيطالي واقعة طريفة نادرًا ما تحدث، حينما أرسل المهاجم البولندي “بيوتر زيلينسكي” تسديدة نحو مرمى “ساسولو” ارتطمت بالقائم الأيسر ثم الأيمن وعادت إلى حارس مرمى الضيوف.

وهذه التسديدة نادرًا ما تحدث في ملاعب العالم، حيث من الصعب أن تنتقل الكرة بين القائمين وتعود إلى حارس المرمى الذي كان متقدمًا عن مرماه لتضيع فرصة سهلة للتسجيل.

وحقق نابولي متصدر الدوري انتصاره العاشر في 11 مباراة هذا الموسم بأداء ممتع جديد في الفوز على ضيفه ساسولو.

ويتصدر “نابولي” المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس ولاتسيو بعد 11 مباراة في المسابقة.