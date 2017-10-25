نابولي يفلت من فخ جنوه ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

استعاد نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على مضيفه جنوه في المرحلة العاشرة للمسابقة اليوم الأربعاء.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز يوفنتوس على ضيفه سبال 4 / 1، وميلان على مضيفه كييفو بالنتيجة ذاتها، ولاتسيو على مضيفه بولونيا 2 / 1، وفيورنتينا على ضيفه تورينو 3 / صفر، واتالانتا على فيرونا بالنتيجة نفسها، وروما على ضيفه كروتوني 1 / صفر، وأودينيزي على مضيفه ساسولو بالنتيجة نفسها، وكالياري على ضيفه بينفينتو 2 / 1.

وارتفع رصيد نابولي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله بدون أهداف مع ضيفه إنتر، إلى 28 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام إنتر، الذي تراجع للمركز الثاني، بعدما تربع على الصدارة مدة 24 ساعة فقط.

في المقابل، تجمد رصيد جنوه عند ست نقاط في المركز السادس عشر، بعدما تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم.

وبادر عادل تاعرابت بالتسجيل لمصلحة جنوه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرتدى البلجيكي درايس ميرتينز ثوب الإجادة في المباراة، حيث أحرز الهدفين الأول والثاني لنابولي في الدقيقتين 14 و30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز نابولي هدفه الثالث عن طريق النيران الصديقة، عقب تسجيل ارفين زوكانوفيتش مدافع جنوه هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60.

وأعاد أرماندو إتزو المباراة لأجواء الإثارة مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثاني لجنوه في الدقيقة 76، غير أن أصحاب الأرض عجزوا عن إدراك التعادل في الوقت المتبقي من المباراة.

الدوري الإيطالي | جنوى 1 × 0 نابولي | هدف اول جنوى HD تعربت @FAHADHD24_ pic.twitter.com/pmPD7xObK5 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | جنوى 1 × 1 نابولي | هدف التعادل نابولي ميرتينز راائع HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/jemubCy22q — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | جنوى 1 × 2 نابولي | هدف نابولي الثاني ميرتينز HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/sR83HN59IH — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | جنوى 1 × 3 نابولي | هدف الثالث نابولي هاتريك ميرتينز HD متعه متعه يانابولي @FAHADHD24_ pic.twitter.com/4yZp7F1qPR — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | جنوى 2 × 3 نابولي | هدف الثاني جنوى HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/6TYWMgezqC — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وبرهن يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة، عن عودته لمساره الصحيح، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 4 / 1 على ضيفه سبال.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 25 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد سبال عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر عن طريق فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 14، فيما أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وأحرز ألبيرتو بالوسكي هدف سبال الوحيد في الدقيقة 34، قبل أن يرد يوفنتوس بهدفين آخرين عن طريق غونزالو هيغواين وخوان كوادرادو في الدقيقتين 65 و70.

الدوري الإيطالي | يوفنتوس 1 × 0 سبال | هدف اول يوفنتوس بيرنارديسكي راااائع HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/9FiHM99PMq — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | يوفنتوس 2 × 0 سبال | هدف الثاني يوفنتوس ديبالا من فاول رائع HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/yh2ibaeAQM — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | يوفنتوس 2 × 1 سبال | هدف اول سبال HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/fuKwrVPAma — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | يوفنتوس 3 × 1 سبال | هدف الثالث يوفنتوس هيقواين HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/GiWJ3qhTyp — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

الدوري الإيطالي | يوفنتوس 4 × 1 سبال | هدف الرابع يوفنتوس كوادرادو راائع HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/rRZuqqmtdp — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

في المباراة الثالثة انتفض ميلان وسحق كييفو بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف ميلان الأربعة كلًا من سوسو ونيكولا كالينيتش وهاكان تشالهانوجلو وبوشتيان سيزار في مرماه، بينما سجل هدف كييفو الوحيد اللاعب فالتر بيرسا.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز 8، بينما تجمد رصيد كييفو عند النقطة 15 في المركز 10.

هدف اول ميلان الأول في مرمى كييفو عن طريق سوسو كاملا HD هدف رائع pic.twitter.com/wcVLyFx71V — TVACM (@TVACM) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني ميلان مدافع كييفو في مرماه HD pic.twitter.com/LAzDildOHh — TVACM (@TVACM) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع ميلان هدف متعه طرببببببببب بعد 28 تمريرة تقريبا pic.twitter.com/aeHbNWhBwI — TVACM (@TVACM) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧

من جانبه، واصل فريق أتالانتا صحوته في المسابقة، بعدما حقق فوزا كبيرا ومستحقا 3 / صفر على ضيفه فيرونا في وقت سابق اليوم.

وارتقى أتالانتا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والرابع في المسابقة هذا الموسم، للمركز التاسع، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد فيرونا، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح ريمو فريلير التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 50، وأضاف جوسيب إيليشيتش وجاسمين كوريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و75.