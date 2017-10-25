تقارير.. مدرب نابولي يستعد لخلافة كونتي في قيادة تشيلسي

كشفت تقارير صحافية بريطانية عن اقتراب نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع ماوريسيو ساري، مدرب نادي نابولي الإيطالي، ليكون خليفة أنطونيو كونتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي إكسبريس”، فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع ساري بعد المستوى الجيد ،الذي ظهر عليه فريقه في الكالتشيو.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي لفسخ عقد ساري، يصل إلى 6.7 مليون جنيه إسترليني، كما سيعرض عليه البلوز راتبًا سنويًا يصل إلى 10 ملايين إسترليني.

وخسر تشيلسي 3 مباريات في 8 جولات، وهي أسوأ بداية للبلوز منذ 2003، وهو الأمر الذي قد لا يعجب رئيس النادي، خاصة أنّه أقال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الأسبق، بعد خسارته لـ4 مباريات قبل حلول أعياد الميلاد موسم 2015-2016.

وتواجد كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لبايرن ميونخ، في “ستامفورد بريدج” لمتابعة مباراة تشيلسي وروما في دوري الأبطال، ما اعتبره البعض، مؤشرًا على قرب تدريبه للبلوز خلفًا لكونتي.